Bolojan s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, după ce a adoptat OUG 7 de tăiere a 10% din cheltuielile administrației

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după adoptarea în Guvern a OUG 7 de tăiere a 10% din cheltuielile administrației.

„Principalele teme de discuție sunt recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR (după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților), programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar”, a declarat el.

UPDATE: „Discuții foarte bune cu Ursula von der Leyen, care a apreciat reformele adoptate de Guvern. În legătură cu PNRR, premierul a prezentat situația actuală privind jaloanele legate de pensiile magistraților și de decarbonizare. S-a convenit că vor analiza solicitările noastre, în vederea deciziei finale a Comisiei privind cererile de plată 3 și 4. În prima parte a lunii martie vom avea un răspuns”, a informat Guvernul, după întrevederea celor doi oficiali.

„În acest context, premierul a prezentat și progresele în implementarea programului SAFE, precum și aprecierea față de instrumentele financiare pe care Comisia le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. Totodată, premierul a salutat inițiativele privind dezvoltarea și reziliența economică destinate statelor membre de pe flancul estic.

În același context, președinta Comisiei Europene a apreciat faptul că România se menține pe traiectoria bugetară de reducere a deficitului, modul în care este implementat programul SAFE, precum și eforturile depuse pentru propunerea proiectelor din cadrul EastInvest”, se mai arată în comunicat.

Premierul a mai avut întrevederi cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare.

Vor fi abordate teme precum lansarea programului mecanismului EastInvest, cadrul de finanțare multianual pe anii următori și absorbția fondurilor din PNRR.

„La Bruxelles, avem ca elemente de bază de discuție, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care țin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru țările care sunt la granița de est a Uniunii.

Deci, începe acest program, care înseamnă niște facilități suplimentare pentru regiunile țării noastre care sunt la granița cu Ucraina sau cele din zona Mării Negre. De asemenea, avem câteva aspecte care țin de cadrul de finanțare multianual pe anii următori.

De asemenea, absorbția fondurilor din PNRR – unde suntem în discuții avansate pe aspecte care țin de jaloane, de trageri, în așa fel încât, până la sfârșitul lunii august, să putem să absorbim fondurile europene care sunt dedicate României”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.