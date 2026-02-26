Bolojan se întâlnește la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, după ce a adoptat OUG 7 de tăiere a 10% din cheltuielile administrației

Premierul Ilie Bolojan se întâlniește joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după adoptarea în Guvern a OUG 7 de tăiere a 10% din cheltuielile administrației.

„Principalele teme de discuție sunt recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR (după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților), programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar”, a declarat el.

De asemenea, premierul va avea întrevederi cu vicepreședintele executiv al CE, Roxana Mînzatu, precum și cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare.

Vor fi abordate teme precum lansarea programului mecanismului EastInvest, cadrul de finanțare multianual pe anii următori și absorbția fondurilor din PNRR.

„La Bruxelles, avem ca elemente de bază de discuție, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care țin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru țările care sunt la granița de est a Uniunii.

Deci, începe acest program, care înseamnă niște facilități suplimentare pentru regiunile țării noastre care sunt la granița cu Ucraina sau cele din zona Mării Negre. De asemenea, avem câteva aspecte care țin de cadrul de finanțare multianual pe anii următori.

De asemenea, absorbția fondurilor din PNRR – unde suntem în discuții avansate pe aspecte care țin de jaloane, de trageri, în așa fel încât, până la sfârșitul lunii august, să putem să absorbim fondurile europene care sunt dedicate României”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.