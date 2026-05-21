Comisia Europeană a semnat contractul SAFE cu România

Comisia Europeană (CE) a semnat, joi, contractul SAFE cu România Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, într-o postare pe X:

„Tocmai am semnat al patrulea acord de împrumut SAFE cu România SAFE demonstrează angajamentul nostru ferm față de securitatea europeană și, în special, față de Flancul Estic, mai scrie comisarul Andrius Kubilius. În timp ce amenințările și instabilitatea continuă, mergem hotărât înainte pentru a sprijini armatele, industriile și cetățenii Uniunea Europeană”.

Guvernul a aprobat, prin Memorandum, semnarea Acordului de împrumut (Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” – SAFE) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 euro, de către ministrul Finanțelor.

Acum, după semnarea contractului cu CE, Acordul de împrumut trebuie aprobat prin lege (până la 31 mai), conform legislației privind datoria publică.