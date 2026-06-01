Consiliul de Securitate al ONU se reunește să dezbată prăbușirea dronei pe bloc la Galați

Consiliul de Securitate al ONU se reunește, luni la ora 22:00 (ora României), pentru a dezbate incidentul legat de prăbușirea dronei militare rusești, vineri, pe un bloc din Galați.

La întâlnire va participa și ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu, care va prezenta detalii oficiale de la fața locului și va cere o poziție fermă din partea comunității internaționale.

Imediat după prăbușirea dronei, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite.

Aceste articole reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați.

Reuniunea vine pe fondul tensiunilor crescute din regiune, securitatea la granițele țării noastre și ale aliaților fiind acum principala prioritate pe agenda discuțiilor de la New York.z