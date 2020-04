Covid-19. Wimbledon 2020 a fost anulat!

Coronavirus continuă să închidă celebre evenimente din lumea sportului în 2020.

Președintele Clubului de Tenis All England Lawn, Ian Hewitt, a anunțat că Turneul de Tenis de la Wimbledon 2020 a fost anulat.

Este pentru prima dată, de la al Doilea Război Mondial, când este închis acest celebru turneu din cele patru care formează Marele Slem, anunță BBC.

Turnelul de la Wimbledon 2020 urma să aibă loc în perioada 29 iunie și 12 iulie. Alături de Olimpiada de la Tokyo, amânată 12 luni, Wimbledon era a doilea mare eveniment sportiv al anului care este lovit crunt de COVID-19.

După cum se știe, Openul Francez este amânat pentru data de 24 septembrie 2020. Dar, cu semn de întrebare!

Conform informațiilor oficiale, întregul sezon de iarbă a fost abandonat și sigur NU se va mai disputa niciun turneu de tenis cel puțin până în data de 13 iulie 2020.

Reamintim ce scria “la cald” presa internațională despre victoria Simonei Halep în fața celebrei Serena Williams, cu 6-2, 6-2, în finala de la Wimbledon 2019:

BBC: “Halep a zdrobit-o pe Serena in mai putin de o ora. Au fost 56 de minute in care Simona Halep a dat dovada de atletism devastator. Învinsă clar sâmbătă de Simona Halep în finala de la Wimbledon, Serena Williams, care încerca să egaleze recordul de victorii în turneele de Grand Slam, a părut “copleşită de aşteptările sale şi publicului. La fel ca în finala pierdută anul trecut în faţa lui Angelique Kerber, Williams a părut copleşită de aşteptările sale şi ale publicului şi s-a văzut condusă rapid cu 4-0 în primul set. Halep a spus înainte că nu simte nicio presiune şi exact astfel a jucat. De la început a părut relaxată şi plină de încredere”.

The Sun: “Simona Halep câștigă Wimbledonul după ce a zdrobit-o pe Serena Williams cu o performanță uluitoare. Serena a fost distrusa de cea mai îndrăgită sportivă din România în doar 56 de minute”.

The New York Times: ”Simona Halep a câştigat primul ei titlu la Wimbledon. Pentru a treia oară de la revenire pe terenul de tenis, Serena Williams a fost la o victorie distanţă de egalarea recordului deţinut de Margaret Court de 24 de titluri Grand Slam”.

The Guardian: ”Simona Halep o năuceşte pe Serena Williams. Simona Halep a jucat o finală aproape fără cusur, sâmbătă, pentru a deveni prima româncă care a câștigat Wimbledon”.

Reuters: ”Simona Halep a devenit prima româncă care a câștigat un titlu de simplu la Wimbledon, după ce a bătut-o sâmbata de șapte ori pe campioana Serena Williams, cu 6-2, 6-2, în finală”.

The Telegraph: ”Simona Halep a produs un spectacol superb în prima ei finală la Wimbledon, în goana către titlu, lăsând-o pe Serena Williams să mai aştepte titlul cu numărul 24”.

The Washington Post: ”Pentru Serena Williams, istoria va trebui să mai aștepte. Jucând pentru una dintre puținele recorduri din istoria tenisului pe care nu le deține deja, Williams a fost sabotată de o serie de erori neforţate în finala feminină de la Wimbledon și a fost răpusă de Simona Halep, 6-2, 6-2, în doar 56 de minute”.

WTA: “Fostul numar 1 WTA și-a asigurat cel de-al doilea Grand Slam din carieră după o victorie fantastică în fața Serenei Williams la Wimbledon. Doar 56 de minute a durat partida de pe terenul central”.

“Aceasta este o decizie pe care nu am luat-o ușor și am făcut-o cu cea mai mare atenție pentru sănătatea publică și bunăstarea tuturor celor care se reunesc pentru a face ca Wimbledon să existe”, a spus Ian Hewitt, președintele Clubului de Tenis All England Lawn.

“În urma unei analize amănunțite și ample a tuturor scenariilor, credem că este, în cele din urmă, decizia corectă de a anula Campionatele din acest an”, a mai spus Hewitt.

A rămâne ancorați într-un calendar doar pentru a anula brusc sau a amâna cu câteva săptămâni turnelul, este dezordonat. Nu este modul în care Wimbledon înțelege să facă lucrurile să meargă. Mai bine, în schimb, ne confruntăm cu fapte și ne întoarcem în 2021 cu o față înflorită, a mai punctat Ian Hewitt.