Declarația Summitului NATO de Ankara: Cheltuieli în plus de 50 de miliarde de dolari

Declarația Summitului NATO de Ankara – publicăm textul integral:
- Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunim la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit pentru apărarea colectivă, conform Articolului 5 al Tratatului de la Washington, și pentru relația transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și puterea noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni ai Alianței de națiuni libere și democratice. Rămânem angajați față de abordarea noastră de tip 360 de grade pentru descurajare și apărare.
- Pentru a combate amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euroatlantice și amenințarea persistentă a terorismului, Aliații acționează conform angajamentului de la Haga privind apărarea. În 2025, Aliații europeni și Canada și-au crescut investițiile în cerințele critice de apărare cu mai mult de 139 miliarde USD. Investițiile noastre ne asigură capabilitățile de care avem nevoie și, în același timp, ne consolidează baza industrială și reziliența. Astăzi, în Ankara, anunțăm noi achiziții în valoare de [$ XX ] miliarde USD și ne angajăm să extindem capacitatea de producție colectivă și să colaborăm cu industria pentru a accelera inovarea. Vom continua să lucrăm pentru a elimina barierele comerciale în domeniul apărării între Aliați și pentru a valorifica parteneriatele NATO în vederea maximizării profunzimii și cooperării în industria de apărare.
- Construim viitorul: O Europă mai puternică într-un NATO mai puternic – o Alianță modernă. Aliații Europeni și Canada, lucrând cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței. Descurajarea și apărarea NATO se bazează pe un mix adecvat de capabilități nucleare, convenționale și de apărare împotriva rachetelor, completat de capacități spațiale și cibernetice. Suntem angajați să ne menținem avantajul în situații de luptă. Investim în capacitata noastră de a disloca, facilita și a ne susține forțele armate și acționăm pentru atingerea țintelor de capabilități în toate domeniile, inclusiv cele de lovire cu precizie în adâncime, cele de apărare integrată aeriană și antirachetă, sisteme fără pilot, tehnologii de vârf și capabilități de intelligence. Dezvoltăm un cloud interoperabil transatlantic pentru situații de luptă și adoptăm modele de Inteligență Artificială puternice.
- Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar Aliații sunt uniți în sprijinul neclintit pentru Ucraina în efortul său de a-și apăra libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială. Aliații europeni și Canada finanțează acum marea majoritate a asistenței de securitate pentru Ucraina prin instrumente bilaterale și multilaterale. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, predictibil și sustenabil pe termen lung. Pentru 2026, Aliații își iau angajamentul de a livra Ucrainei echipament militar, asistență și instruire în valoare de 70 miliarde EUR și își afirmă angajamente suverane de a susține asistența cel puțin la un nivel echivalent în 2027. În acest scop, salutăm decizia Uniunii Europene de a furniza Ucrainei finanțare multianuală prin intermediul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina (Ukraine Support Loan).
- Alianța continuă să răspundă și să se adapteze la competiția strategică, instabilitatea generalizată, amenințările hibride și șocurile recurente care definesc mediul de securitate la granițele noastre. Aliații reiterează că Iran nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și fac apel la Iran să respecte deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Hormuz.
- Exprimăm aprecierea noastră pentru ospitalitatea generoasă cu care am fost tratați de către Turcia. Suntem nerăbdători să ne întâlnim la viitorul nostru summit.