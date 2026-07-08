Donald Trump, conferință de presă comună cu Volodimir Zelenski – Summitul NATO de la Ankara

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut miercuri o conferință de presă comună cu peședintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la finalul Summitului NATO desfășurat la Ankara.

Declarații Donald Trump:

„Totul a fost ideal, întâlnirea a fost ideală. Este un moment bun ca eu și președintele Zelenski să ne întâlnim.

Chiar dacă nu vă vine să credeți, am dezvoltat o relație bună. Și e doar începutul

Sunt multi ucraineni în Polonia, și președintele face o treabă minunată. Ei iubesc Polonia, dar vor să se întoarcă înn țara lor.

Vom avea o discuție foarte bună. Am încheiat foarte multe războaie, si acesta am crezut că va fi cel mai ușor, dar Putin are un caracter dificil”.

Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor:

„Președintele Zelenski a făcut o treabă bună. Am folosit metafora cu doi copii care nu se plac, în parc, uneori e bine să îi lași să se bată. Tinerii care mor în războaie sunt oameni. Sunt multe asemănări între ruși și ucraineni, ca popoare. Am vorbit cu președintele Putin și cu președintele Zelenski. Cred că oamenii vor o înțelegere și președintele Zelenski vrea să-și reconstruiască țara.

Vorbește mai mult de reconstrucție decât de război cu mine dl președinte. Avem și noi ceva pământ acolo, avem metale rare. Vă vom da o licență, domnule Zelenski, să consturiți un Patriot. Acești ucraineni sunt ingenioși, și îmi place că va fi defensiv, nu ofensiv”.

El a avertizat că „Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare”. „Iranul nu se comportă cum trebuie de 47 de ani, ne-au omorâr oameni”.

Revenind la războiul din Ucraina: „Discut des cu președintele Putin și el vrea să încheie războiul. Discut mai rar cu președintele Zelenski. E mult mai dur pentru Rusia decât ar fi trebuit să fie. Acesta e un război care nu s-ar fi întâmplat dacă eu eram președinte. Președintele Putin a spus că vrea să e întâlnim la Moscova”. Către Zelesnki: „Te-ai duce la Moscova, domnule Zelenski?”. Zelenski: „Sunt multe drone rusești acolo, nu m-aș duce”.

„Ucraina are capacitate să facă multe drone. Patriot ar putea să facă. Cred că vom avea acel acord”.

Întrebat despre o umbrelă de protecție asupra Ucrainei: „Dacă va fi necesar, da”.

„Nu vreau să-l supăr pe președintele Zelesnki, dar tot ce am făcut cu președintele Putin a fost foarte bine”.

Declarații Volodimir Zelenski:

Către Donald Trimp: „Ca întotdeauna, vă sunt foarte recunoscător pentru sprijinul dumneavoastră, bipartizan, adițional acestui summit și sunt de acord că avem multe de discutat. Vă suntem recunoscători pentru programul PURL, vrem să împărtășim câteva detalii pe care vrem să le discutăm, prioritatea pentru noi fiind apărarea antiaeriană. Și al doilea, poate chiar pe primul loc sunt negocierile, de care ați menționat și dumneavoastră. Înțelegem că ține și de noi, cum să ajungem la acest punct de pace. Sunt sigur că și dumneavoastră veți face ce ține de dumneavoastră pentru a rezolva acest război. Eu sunt foarte bucuros că am început să lucrăm pe acorduri legate de drone, e un început încurajator”.

Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor:

„Nu știu ce condiții dorește Putin pentru a încheia un acord de pace cu noi; cred că își pierde inițiativa pe front. Poporul nostru e eroic, dar nu e o chestiune de numărul de soldați, și tehnologia a avansat enorm. Cred că avem un pas înaintea lor, tehnologic, suntem ceva mai rapizi.

Acum, inițiativa e un pic în mâinile noastre. Încercăm sa mutăm războiul de pe front pe zona aeriană. Garanțiile se securitate sunt foarte importante. Sistemul Patriot e cel mai bun.