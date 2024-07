Inevitabilul s-a produs! Joe Biden renunță la cursa prezidenţială: „Cred că e în interesul partidului meu şi al ţării să mă retrag”. O susține pe Kamala Harris

Inevitabilul s-a produs: preşedintele SUA, Joe Biden (81 ani), a transmis duminică seara că renunţă la cursa pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie. În mesajul său către Partidul Democrat, Biden a anunțat că o susține pe vicepreședinta Kamala Harris.

„Dragi colegi democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să îmi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie în calitate de candidat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul și susținerea deplină pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați – este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta”, a scris Biden pe X.

Publicăm integral și scrisoarea lui Joe Biden către americani, postată pe rețelele de socializare, alături de o fotografie în care apare alături de vicepreşedinta Kamala Harris:

„JOSEPH R. BIDEN, JR. 21 iulie 2024

Concetăţeni americani,

În ultimii trei ani şi jumătate, am făcut progrese mari ca Naţiune.

Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiţii istorice în reconstruirea Naţiunii noastre, în scăderea costurilor medicamentelor eliberate pe bază de reţetă pentru vârstnici şi în extinderea asistenţei medicale la preţuri accesibile pentru un număr record de americani. Am oferit îngrijiri extrem de necesare pentru un milion de veterani expuşi la substanţe toxice. Am adoptat prima lege privind siguranţa armelor în 30 de ani. Am numit prima femeie africano-americană la Curtea Supremă. Şi am adoptat cea mai importantă legislaţie privind mediul din istoria omenirii. America nu a fost nicicând mai bine poziţionată pentru a conduce decât este astăzi.

Ştiu că nimic din toate acestea nu s-ar fi putut face fără voi, poporul american. Împreună, am depăşit o pandemie care apare o dată într-un secol şi cea mai gravă criză economică de la Marea Depresiune. Ne-am protejat şi păstrat democraţia. Şi ne-am revitalizat şi întărit alianţele din întreaga lume.

A fost cea mai mare onoare a vieţii mele să slujesc ca preşedinte. Şi, deşi intenţia mea a fost să caut să fiu reales, cred că este în interesul partidului meu şi al ţării să mă retrag şi să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor mele de preşedinte pentru restul mandatului meu.

Mă voi adresa Naţiunii mai târziu în această săptămână mai în detaliu despre decizia mea.

Deocamdată, permiteţi-mi să-mi exprim cea mai profundă gratitudine tuturor celor care au muncit atât de mult pentru a mă vedea reales. Vreau să-i mulţumesc vicepreşedintei Kamala Harris pentru că a fost o parteneră extraordinară în toată această muncă. Şi permiteţi-mi să-mi exprim sincera apreciere faţă de poporul american pentru credinţa şi încrederea pe care le-aţi pus în mine. Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic pe care America să nu-l poate face – atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii”.