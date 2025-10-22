Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, anulată. Președintele SUA: „Nu vreau să irosesc timpul”

Pregătirile pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta pe tema opririi de către „țarul” Rusiei a războiului din Ucraina au fost oprite, iar președintele SUA a declarat că nu vrea să irosească timpul.

Nu va avea loc nici întâlnirea de pregătire dintre secretarul american de stat, Marco Rubio, şi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, aşteptată să se desfăşoare joi.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că cei doi șefi de stat au avut o convorbire telefonică „productivă”, astfel că o întâlnire faţă în faţă nu mai este necesară. La rândul său, șeful diplomaţiei de la Moscova a transmis că poziţia Rusiei rămâne neschimbată faţă de summitul din Alaska. „Nu poţi amâna ceva ce nici nu a fost programat”, anunțase Kremlinul, anterior.

Donald Trump: „Nu vreau să am o întâlnire irosită. Nu vreau să irosesc timpul, așa că vom vedea ce se întâmplă. Am spus: mergeți la linie. Mergeți la linia frontului și vă retrageți și vă duceți acasă și toată lumea ia o pauză, pentru că aveți două țări care se omoară între ele. (…) Niciodată nu se știe ce se va întâmpla. Dar se întâmplă multe lucruri pe frontul acela, pe frontul de război dintre Ucraina și Rusia. Și vom anunța în următoarele două zile ce vom face. Multe lucruri se întâmplă. Cred că vom rezolva problema”.