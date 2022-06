Iohannis, la Bruxelles: Trebuie să avansăm mai repede cu integrarea pentru Balcanii de Vest

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la finalul primei părţi a Summitului Uniunii Europene, că trebuie avansat mai repede cu procesul de integrare pentru Balcanii de Vest.

„Şi concluzia mea este că toată lumea a înţeles că trebuie să avansăm un pic mai repede cu procesul de integrare pentru Balcanii de Vest. Sigur, situaţiile sunt diferite de la o ţară la alta, dar eu, personal, sunt convins că trebuie să accelerăm şi eu m-am exprimat la modul acesta – că pentru toţi trebuie să avem curajul să facem primul pas. Pentru unii următori pas înseamnă statutul de candidat, pentru alţii următorul pas înseamnă să înceapă efectiv negocierile de aderare, şi aşa mai departe. Atmosfera a fost totuşi una bună, chiar dacă din motive lesne de înţeles unii dintre lideri si-au exprimat speranţa frustrarea, încurajarea şi multă emoţie în această întâlnire. Tema propriu zisă va fi reluată în formatul Consiliu”, a spus preşedintele.

Una dintre temele care vor fi dezbătute sunt aderarea la UE a Moldovei, Ucrainei şi Georgiei.

„Pe aceasta temă, Comisia Europeană a emis un punct de vedere săptămâna trecută în care propune ca Ucraina şi Moldova să primească statutul de candidat, iar Georgia să primească un statut care declară că sprijinim aspiraţiile europene, dar că este nevoie de un progres mai vizibil pentru a primi statutul de candidat. Eu am sprijinit din capul locului, am spus-o public, solicitările celorlalte state, voi exprima astăzi punctul de vedere al României care este foarte clar – noi susţinem, sprijinim şi salutăm punctul de vedere al Comisie care este unul corect, reflectă situaţia din teren, este un punct de vedere care totuşi vine cu câteva noutăţi procedural vorbind. (…) Eu cred că este foarte bine aşa şi cred că această abordare a Comisiei a reuşit să aducă o mişcare în întreaga politică de extindere a Uniunii Europene, o mişcare pe care o consider foarte pozitivă, ea poate să ducă prin analogie la o creştere a vitezei şi pentru alte candidaturi şi alte proceduri”, a explicat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis participă, joi şi vineri, la reuniunile liderilor din Uniunea Europeană şi Balcanii de Vest, la Consiliul European şi la Summitul Euro în format extins, care au loc la Bruxelles.