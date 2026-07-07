Mark Rutte anunţă o serie de contracte de armament, la Forumul Industriei de Apărare din marja Summitul NATO de la Ankara

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunţat marți o serie de contracte de armament, în declarațiile făcute la Forumul Industriei de Apărare, desfăşurat în marja Summitului Alianţei Nord-Atlantice de la Ankara, relatează AFP.

Un al zecelea Airbus A330 MRTT va fi adăugat flotei multinaţionale de aeronave de realimentare în zbor şi transport a NATO, a anunţat secretarul general Mark Rutte în faţa unui public format din lideri din industrie şi oficiali ai NATO.

Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) este o aeronavă militară de transport şi realimentare.

Cu această livrare, flota NATO se apropie de obiectivul său de a avea o flotă completă de 12 aeronave, a declarat Rutte.

Mai multe ţări NATO au anunţat, de asemenea, un proiect multinaţional centrat pe Airbus A440, o aeronavă de transport multirol.

„Aceasta reprezintă o capacitate de transport aerian strategic de talie mondială. A330 MRTT şi A400M vor oferi Alianţei două flote multinaţionale de înaltă performanţă”, a afirmat secretarul general al NATO.

Un alt contract major care implică firma suedeză Saab a fost, de asemenea, anunţat de Rutte la acest forum, care are ca scop demonstrarea angajamentului aliaţilor europeni de a-şi dezvolta capacităţile de apărare, aşa cum au cerut Statele Unite sub conducerea lui Donald Trump. Preşedintele SUA este aşteptat în capitala Turciei marţi, în ajunul acestui summit NATO.

Saab va putea începe livrările de aeronave GlobalEye în 2030, dacă NATO va semna rapid un contract cu compania, a declarat reporterilor marţi, la o conferinţă de presă desfăşurată la Ankara, directorul general al grupului suedez de apărare, Micael Johansson, conform Reuters.

Johansson a adăugat că preţul final nu a fost convenit încă, dar că acesta va fi între aproximativ 400 şi 450 de milioane de dolari pe aeronavă.

La sfârşitul anului 2023, NATO şi-a anunţat intenţia de a înlocui flota sa de aeronave de recunoaştere AWACS, fabricate de producătorul american de aeronave Boeing. Această comandă este pentru zece aeronave Global Eye.

Rutte a mai anunţat, conform Reuters, că aliaţii din NATO s-au angajat să colaboreze pentru a achiziţiona, depozita, transporta şi gestiona stocurile de materiale de apărare critice.

La acelaşi forum al industriei de apărare, Rutte a declarat că iniţiativa implică Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia şi Turcia.

Secretarul general al NATO a mai anunţat totodată că aliaţii vor cumpăra până la cinci drone de supraveghere la mare altitudine Northrop Grumman MQ-4C Triton, Norvegia, Finlanda, Germania şi Danemarca semnând o scrisoare de intenţie pentru achiziţie.

Aceasta este prima achiziţie de drone Triton de către Alianţă şi va completa flota actuală a NATO de drone de informaţii, supraveghere şi recunoaştere RQ-4D Phoenix, cu baza la centrul aerian Sigonella din Sicilia, Italia.

Atât dronele Triton, cât şi cele Phoenix vor fi utilizate pentru programul de supraveghere terestră al NATO. Ambele drone se bazează pe modelul Global Hawk al Northrop, care are o anvergură a aripilor de 35,4 metri şi poate rămâne în aer mai mult de 30 de ore.

Potrivit lui Rutte, aliaţii NATO vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii cinci ani în capacităţile lor de apărare împotriva dronelor.

Rutte a subliniat totodată că informaţiile, supravegherea şi recunoaşterea sunt extrem de importante pentru alianţă.