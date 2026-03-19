Mark Rutte și Nicușor Dan, întâlnire la Bruxelles. „România este în siguranță, NATO va apăra fiecare centimetru de teritoriu NAT”

Șeful NATO, Mark Rutte, l-a primit joi la sediul Alianței din Bruxelles pe președintele Nicușor Dan. Cei doi au purtat discuții pe tema războiului din Ucraina, dar și a conflictului militar din Iran – cu noile provocări de securitate în zona Golfului.

Cei doi au susținut declarații comune, la finalul întrevederii. „România a fost un puternic susținător al Ucrainei și vă felicit pentru semnarea săptămâna trecută a unor acorduri bilaterale”, a remarcat Mark Rutte.

„Vom apăra ca alianță fiecare centimetru de teritoriu NATO. […] Conlucrăm îndeaproape cu ucrainenii pentru că prietenii noștri din Ucraina, din cauza războiului căruia trebuie să-i facă față, știu mult mai multe despre tehnologie și avem acest centru în care lucrăm cu ucrainenii pentru a dezvolta aceste capabilități. Am discutat astăzi cum putem să accelerăm aceste eforturi ca aliați, conlucrând pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO, cu România jucând un rol cheie”, a adăugat secretarul general al NATO.

Nicușor Dan: „Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Nu au amenințat România. Ei au vorbit de consecințe politice și juridice. Nu suntem în altă situație decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu SUA și prin prezența suplimentară de trupe americane este mai sigură”.

Secretarul general al NATO va veni în România, la Summitul B9, a arătat el.