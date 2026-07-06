Oana Ţoiu (MAE): România va susţine la Summitul NATO de la Ankara investiţii suplimentare pentru protejarea Flancului Estic

România va susţine la Summitul NATO de la Ankara obiectivele stabilite în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT): creşterea capabilităţilor, din perspectiva securităţii maritime, dar şi pe Flancul Estic, precum şi reafirmarea angajamentului pentru securitatea colectivă.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, într-o conferinţă de presă comună cu omologul canadian, Anita Anand, la sediul MAE: „Vorbim despre continuarea sprijinului aliat pentru rezilienţa necesară în războiul de agresiune nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei. Este interesul de securitate al României ca la graniţa noastră războiul să se termine cu o pace sustenabilă şi durabilă. (…) Vom discuta şi despre ameninţările hibride. Aici, inclusiv relaţia bilaterală cu Canada este foarte importantă, pentru că atât în interiorul NATO, cât şi al UE, este foarte important nu doar să creştem conştientizarea privind riscurile hibride, ci şi capacitatea noastră de a preveni şi de a răspunde la asta”.

Țoiu a vorbit și despre „riscurile de securitate privind incursiunile de drone, efectul pe care îl are războiul de la graniţă noastră, cât şi o mai bună pregătire în format aliat pentru a putea să avem capacitatea comună de descurajare”.

Anita Anand a declarat, la rândul său, că în cadrul Summitului de la Ankara vor avea loc discuţii cu ţările din Golf despre importanţa colaborării cu Ucraina, care deţine o importantă experienţă în utilizarea dronelor.

„Este binecunoscut faptul că Rusia şi-a intensificat atacurile. Alţi cinci oameni au fost ucişi doar la Kiev, azi-noapte. În acelaşi timp, modul de a face război se schimbă. Dinamica puterii din război se schimbă. Şi se schimbă în favoarea Ucrainei, datorită expertizei Ucrainei pe câmpul de luptă şi datorită expertizei sale în ceea ce priveşte tehnologia dronelor. Şi această expertiză e atât de evidentă încât ţările se uită şi la Ucraina pentru sfaturi şi consiliere, când vine vorba de modul în care aceasta foloseşte tehnologia dronelor şi modul în care asigură producţia acestei tehnologii”, a mai spus ea.

Ministrul canadian al Afacerilor Externe, Anita Anand, efectuează o vizită în România. Ea are programată şi o întâlnire, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Nicuşor Dan.