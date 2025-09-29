Partidul pro-european al Maiei Sandu a câștigat cu peste 50% alegerile din Republica Moldova

Partidul pro-european al Maiei Sandu, PAS, a câștigat categoric alegerile de duminică din Republica Moldova, votul fiind unul istoric, victoria înregistrând peste 50% din sufragii, ceea ce îi asigură președintei un guvern majoritar.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat și în prezent la guvernare, a fost votat de 50,05% dintre alegători, potrivit datelor centralizate din 99,60% din totalul secțiilor de votare, de Comisia Electorală Centrală (CEC).

„Moldova este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre alegători”, a spus Maia Sandu, în apelul său către alegători.

Principala formațiune de stânga, Blocul Patriotic (Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei), a atras voturile a doar 24,25% dintre votanți.

Pe poziția a treia se află Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chișinăului, Ion Ceban, cu 7,99%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,22%, și Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,63%.

Ceilalți competitori nu au trecut pragul electoral.

Prezența la urne

Până la ora 21:00, când s-au închis secțiile de votare pe teritoriul Republicii Moldova, şi-au exprimat dreptul de vot 1.593.236 persoane, reprezentând 51.94% din totalul celor aproximativ 3,3 milioane de alegători înscrişi în listele electorale.

Din totalul celor prezenți la urne, 1,32 milioane şi-au exprimat votul pe teritoriul Republicii Moldova, iar peste 260.000 – în secţiile de votare deschise în afara ţării.