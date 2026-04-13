Peter Magyar și partidul său Tisza au obținut peste două treimi la alegerile din Ungaria. Înfrângere zdrobitoare pentru Viktor Orban, după 16 ani de „domnie”

Conservatorul pro-european Peter Magyar și partidul său Tisza au obținut peste două treimi din Parlament în Ungaria, la alegerile de duminică, potrivit bilanţului oficial după numărarea a 98,15% din voturi.

Înfrângerea naționalistului Viktor Orban, după 16 ani de „domnie” în funcția de prim-ministru, este zdrobitoare, cu atât mai mult cu cât aproape 80% din populație a mers la urne (79,5%) – cea mai mare prezență la vot din istoria Ungariei.

De altfel, iliberalul Orban a recunoscut încă de duminică seara că a pierdut: „Un rezultat dureros, dar fără echivoc”.

Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei, a declarat, larândul său: „Tisza și Ungaria au câștigat aceste alegeri. Nu este o victorie mică, ci una în stil mare – foarte, foarte mare. Împreună am schimbat regimul Orban, împreună am eliberat Ungaria, ne-am recâștigat patria. Victoria noastră nu se vede de pe Lună, ci de la fiecare fereastră din Ungaria”.

Partidul de opoziție Tisza are 138 de locuri (53,56%) în Parlamentul unicameral, format din 199 de membri.

Fidesz, partidul lui Orban, a obținut 55 de mandate (37,86%).

Partidul suveranist a câştigat doar 6 locuri în legislativ.