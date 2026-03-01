Război Iran. MAE: Operațiunile de repatriere sunt „imposibile în această etapă”

Operațiunile de repatriere cu zboruri comerciale sau charter speciale ori cu zboruri umanitare (aeronave militare), din zonele afectate de conflictul militar din Orientul Mijlociu, sunt „imposibile în această etapă”, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea.

Aceasta, în condițiile în care spațiile aeriene din Israel, Iran, Irak, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite sunt închise, deoarece sunt traversate de drone și de rachete balistice și de croazieră lansate de Iran.

Însă, când zborurile vor fi posibile, „desigur că se vor lua măsurile necesare”, a dat asigurări Țărnea, duminică seară, într-un briefing de presă.

Israelul a declanșat, sâmbătă dimineață, operațiunea militară „Furia Epică a Statelor Unite”, atacând birorurile guvernamentale ale Gărzii Revoluționare ale Iranului și ale aiatolahului Khamenei, care a fost ucis. La scurt timp, președintele Donald Trump a făcut un apel către militarii iranieni să depună armele. Iranul a ripostat, lovind Israelul și bazele militare americane din Golf.

În prezent, nu există informații cu privire la cetățeni români răniți sau decedați din cauza acțiunilor militare din regiunea amintită, dar „în grupurile de români (…) sunt copii, sunt minori, sunt familii cu persoane în vârstă, sunt persoane care se aflau în tratament medical sau cu nevoi speciale”.

„Aceștia sunt prioritatea numărul unu pentru colegii noștri. Vom continua să-i informăm, în primul rând, pe ei, să ținem legătura cu aceștia, dar în același timp și opinia publică și familiile din țară. Tocmai pentru a gestiona acest aflux fără precedent de solicitări de informații sau de asistență consulară din partea cetățenilor români.

Am luat câteva măsuri concrete. Prin decizia ministrului Afacerilor Externe și a celulei de criză ministeriale, a fost dublat numărul de persoane care operează în call-center-ul MAE, unde au fost primite, în 24 de ore, mai mult de 450 de apeluri de asistență consulară, număr care este ceva mai mare decât dublu atunci când vorbim de apelurile primite de colegii din consulatele și oficiile consulare și misiunile diplomatice de pe spațiile geografice afectate. Vorbim despre un total de solicitări de asistență care e în jurul cifrei de 1.066, cu excepția Emiratelor Arabe Unite”, a precizat Țărnea.

Potrivit acestuia, cifrele sunt în continuă schimbare, deoarece sunt persoane care erau în tranzit, sau rezidenți, oameni care lucrează în Emirate: „Uneori, telefoanele nu sunt de la o persoană, ci de la un grup, dar informațiile nu sunt clare (…). În consecință, colegii noștri încearcă să clarifice și acest set de solicitări și vom reveni cu date suplimentare în momentul în care acestea vor fi disponibile”.

Andrei Țărnea a subliniat că siguranța cetățenilor români aflați pe aceste spați este prioritatea cea mai mare a MAE, atât în ceea ce privește celula de criză, coordonată de ministrul Afacerilor Externe, care s-a întrunit începând de sâmbătă dimineață și funcționează 24 de ore din 24, cât și echipele din misiunile diplomatice și consulatele României din zonă.

„În condițiile în care sunt lovituri aeriene, în care spațiul aerian este traversat de drone și de rachete balistice și de croazieră, situația este, în primul rând, una de conflict militar. În consecință, dincolo de oprirea spațiului aerian, informațiile pe care le-am transmis cetățenilor români de pe aceste spații au vizat trei paliere importante. Unu – să se înregistreze, să-și dea coordonatele, datele de contact, numerele de telefon și, când e posibil, locul în care se află colegilor din consulatele României din țările respective. În al doilea rând, să respecte instrucțiunile pe care le primesc de la autoritățile statelor respective în ceea ce privește siguranța locului în care se află, sau adăpostirea în locuri special amenajate, sau deplasarea, atunci când este cazul, să fie făcută cu mare prudență și, de preferință, să rămână în același loc, în locul în care se află atunci când acesta este în siguranță. Orice deplasare poate să reprezinte ea însăși un risc suplimentar”, a menționat Andrei Țărnea.

„Până atunci, atât celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe, cât și echipele consulare din teren lucrează împreună la seturile de opțiuni pentru repatrieri, atât în ceea ce privește posibilitatea reluării zborului atunci când spațiile aeriene se deschid, cât și alte variante, așa cum știți din circumstanțe similare, dar extinderea, intensitatea operațiunilor militare pe care le vedem acum depășește ceea ce a fost, de exemplu, în vara anului trecut, în consecință nimeni nu poate să spună în acest moment cu precizie cât va dura și cum. Tocmai pentru că acestea sunt circumstanțele, avem o mare rugăminte față de cetățenii noștri aflați în aceste circumstanțe, înțelegând dificultatea și înțelegând dorința lor de a se întoarce în țară, să fie precauți și să pună înainte siguranța”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE.

Totodată, au fost făcute recomandări referitor la cetățenii care se află blocați în aeroporturi din cauza închiderii spațiului aerian sau a anulării zborurilor.

„Unu, să ia contactul cu liniile aeriene și cu agențiile de călătorie atunci când vorbim despre turiști. În al doilea rând, și ca să fie foarte clar, chiar și în aceste condiții excepționale, atât agențiile de turism, cât și liniile aeriene au un set de obligații de asistență și ajutor pentru clienții lor până la urmă, pentru cetățenii care se află în aceste situații. În al doilea rând, în dialogul cu statele respective am primit garanții, este cazul Emiratelor Arabe Unite, ceea ce e important, pentru că acolo e un număr foarte mare de cetățeni aflați în această situație, pentru cei care sunt cazați în hoteluri sau facilități de cazare în Emiratele Arabe Unite va fi continuată șederea lor acolo fără plată atât timp cât este necesar. Înțelegem că circumstanțele sunt mai dificile pentru cei care se află în aeroport. Acolo liniile aeriene se vor ocupa de asistarea și ajutorul în ceea ce privește cazare, hrană, apă pentru acești cetățeni”, a afirmat Țărnea.

Reprezentantul MAE a subliniat încă o dată că prioritatea și cel mai important element pentru siguranța cetățenilor români aflați în zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu este să asculte instrucțiunile pe care le primesc acolo și să se înregistreze la consulatele României.

„Știu că am spus acest lucru, îl repet, pentru că în momentul în care se vor relua, într-o formă sau alta, fie zborurile, fie vor fi organizate misiuni de repatriere, acestea, colegii din consulate, individual, fie misiunile României, fie în colaborare prin rețeaua europeană consulară, vor trebui să opereze cu date clare. Deci ne trebuie aceste nume, date concrete despre cetățenii români și le mulțumesc celor care știu că au așteptat, am mai spus asta astăzi în media, știu că sunt dificultăți de a accesa uneori numere de telefon, cum vă spuneam, în call-center-ul Ministerului de Externe a fost dublat numărul de personal, la nivelul misiunilor s-au făcut eforturi pentru a asigura o cât mai bună reacție la volumul acesta uriaș de solicitări de asistență și telefoane. Este de așteptat ca în unele locuri să rămână în continuare această nevoie de a suna de mai multe ori sau de a aștepta mai mult în linie. Ne cerem scuze pentru acest lucru, dar este extrem de important ca cetățenii să se înregistreze”, a insistat purtătorul de cuvânt al MAE.