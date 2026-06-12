Regulile de azil mai stricte ale Uniunii Europene au intrat în vigoare vineri, după un deceniu de dezbateri declanșate de o creștere bruscă a numărului de migranți, între 2015-2016, când milioane de oameni au fugit în UE din țări ca Siria, Afganistan și Irakm notează dpa.

Creșterea numărului de sosiri a dus la politici de imigrație mai stricte în multe țări ale UE, alimentate de o ascensiune a partidelor populiste de extremă dreapta în o mare parte a blocului comunitar.

Înăsprirea normelor de migrație, așa-zisul Sistem european comun de azil (SECA), își propune să îmbunătățească procedurile la frontierele externe ale Europei pentru a împiedica solicitanții de azil să-și continue deplasarea în interiorul UE, de exemplu călătorind din Grecia sau Italia în Germania.

Mai exact, procedurile la frontieră sunt menite să permită decizii mai rapide privind azilul și deportări mai consecvente. Persoanele cu șanse mici de a obține o decizie pozitivă privind azilul urmează să treacă printr-o astfel de procedură accelerată, care are o durată maximă de 12 săptămâni; în această perioadă, este posibil să fie obligate să rămână în centre speciale de primire înființate în principal de țările UE la frontierele externe.

Măsura are scopul de a preveni migrația secundară, în care solicitanții de azil se deplasează independent într-o altă țară a UE după ce au fost înregistrați pentru prima dată într-un stat membru.

În același timp, statele de la frontierele externe ale UE nu trebuie lăsate singure să facă față unui număr mare de sosiri de refugiați: ceea ce este cunoscut sub numele de mecanism de solidaritate are scopul de a distribui povara între statele membre. Acesta prevede sprijin prin contribuții financiare, contribuții în natură sau transferul solicitanților de azil.

Comisia Europeană a încercat să tempereze așteptările cu săptămâni înainte de intrarea în vigoare a reformei azilului, iar în ultimele zile comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner, a reiterat că nu totul va funcționa perfect de la început.

La începutul lunii mai, un raport al UE a constatat că există încă o lipsă de personal și centre de primire specializate pentru procedurile de azil în țări precum Grecia, Italia sau Bulgaria, unde au loc majoritatea trecerilor ilegale ale frontierei.

Procedurile la frontieră sunt considerate o componentă crucială a eforturilor de a menține solicitanții de azil în țara UE în care s-au înregistrat inițial, dar rămâne de văzut dacă aceste țări primesc suficient sprijin în cadrul noilor reguli, potrivit experților.

Nivelul de pregătire pentru schimbări variază în cele 27 de state membre ale UE, ceea ce ridică întrebări cu privire la cât de repede va intra în vigoare reforma și cât de eficientă va fi.