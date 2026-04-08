Strâmtoarea Ormuz se redeschide. Armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran

Statele Unite ale Americii și Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, un armistițiu de două săptămâni, în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz,unde circa 3.000 de vase comerciale suntblocate din 28 februarie, cînd a început războiul.

Încetarea focului a venit marți noapte, chiar înaintea expirării ultimatumului dat de președintele american Donald Trump, care amenința cu distrugerea Republicii Islamice.

„În urma discuţiilor cu premierul Shehbaz Sharif şi mareşalul Asim Munir, din Pakistan, în cursul cărora mi-au cerut să suspend intervenţia militară prevăzută în această seară împotriva Iranului şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte deschiderea completă, imediată şi sigură a strâmtorii Ormuz, accept să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni“, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Plan de negocieri în 10 puncte

Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Pakistan, un plan de negocieri în zece puncte:

Încetarea atacurilor SUA și Israelului; Retragerea trupelor americane din regiune; Control iranian asupra tranzitului din Strâmtoarea Ormuz; Ridicarea sancțiunilor economice; Deblocarea activelor iraniene înghețate; Compensații pentru pagubele provocate; Garanții de securitate regionale; O rezoluție obligatorie a United Nations; Un protocol militar de neescaladare; Un calendar clar de implementare.

Israelul exclude Libanul din acord

Guvernul israelian a transmis într-un comunicat că susține inițiativa Washingtonului de a deschide o fereastră diplomatică pentru negocieri, dar a precizat că armistițiul de două săptămâni nu se aplică și Libanului, unde Hezbollah continuă confruntările cu armata israeliană.