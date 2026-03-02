Trump: „Iranul reprezintă o amenințare clară și colosală pentru SUA; avea rachete să lovească Europa și bazele noastre”

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre războiul din Iran și a prezentat public obiectivele americane în legătură cu regimul de la Teleheran.

Donald Trump: „Programul de rachete balistice convenționale al regimului (iranian) se dezvolta rapid și dramatic, iar acest lucru reprezenta o amenințare foarte clară și colosală pentru America și forțele noastre staționate în străinătate. Regimul avea deja rachete (balistice) capabile să lovească Europa și bazele noastre, atât locale, cât și de peste hotare și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă în frumoasa noastră Americă.

Scopul acestui program de rachete în creștere rapidă era de a proteja dezvoltarea armelor nucleare și de a face extraordinar de dificil pentru oricine să-i oprească din fabricarea acestor arme nucleare interzise de noi.

Noi eram cei care se plângeau. Noi eram cei care doream ca acest lucru să fie oprit. Dar toată lumea era în spatele nostru. Pur și simplu nu aveau curajul să spună asta.

Obiectivele noastre sunt clare. În primul rând, distrugem capacitățile de rachete ale Iranului, iar acest lucru se întâmplă de la o oră la alta, precum și capacitatea lor de a produce unele noi. Și le fac destul de bune. În al doilea rând, le anihilăm marina.

Am distrus deja zece nave, sunt pe fundul mării. În al treilea rând, ne asigurăm că principalul susținător al terorismului din lume nu va putea obține niciodată o armă nucleară. Și, în final, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale.

Încă de la început, am avut o proiecţie de patru până la cinci săptămâni. Dar avem capacitatea de a continua mult mai mult de atât. O vom face”.