Trump, la Consiliul pentru Pace: „Domnul prim-ministru Dan, din România, un popor fantastic”. Răspunsul: „Puteți conta pe noi”

Președintele american Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministru”, joi, în discursul de deschidere a Consiliului pentru Pace, când i-a salutat pe toți șefii de stat prezenți.

„Prim-ministrul Dan al României. Un popor minunat. Poporul român este fantastic, fantastic! Şi dvs sunteţi fantastic! Mulţi vin să muncească aici din această ţară şi ne ajută un popor foarte solid“, a spus Donald Trump.

Amintim că România are statut de observator la acest Consiliu, însă președintele Nicușor Dan a ținut un scurt discurs:

„Domnule președinte Trump, vă mulțumesc pentru convocarea acestei întâlniri foarte importante și vă mulțumesc pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și stabil, precum și pentru eforturile și rezultatele dumneavoastră în alte părți ale lumii.

Toată lumea își dorește pacea, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum să acționăm pentru a le obține. Ce poate face România? În primul rând, în ceea ce privește situația umanitară, putem crește numărul zborurilor pentru a evacua copii bolnavi și a-i trata în spitalele din România. Am făcut deja acest lucru și putem face pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora.

În al doilea rând, avem expertiză solidă în domeniul sistemelor de intervenție în situații de urgență, precum ambulanța și serviciile de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestui sistem și putem dona echipamente.

În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenți palestinieni și putem extinde programul, precum și să contribuim la reconstruirea și renovarea școlilor din Gaza. În al patrulea rând, și cred că acesta este cel mai important aspect, avem de asemenea expertiză în reconstruirea instituțiilor – precum poliția, justiția și administrația publică. Am făcut acest lucru și în alte părți ale lumii, deci avem experiență. Putem contribui cu experți și formatori.

De asemenea, este important de menționat că avem în mod tradițional relații bune atât cu poporul evreu, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va ajuta. Așadar, vă puteți baza pe noi“.

Președintele Nicușor Dan a postat o fotografie pe X, în care apare dând mâna cu președintele Donald Trump la Consiliul pentru Pace.

Președintele SUA a anunțat că 59 de state au semnat pentru Gaza, primul obiectiv declarat al acestei structuri. Iar angajamentele financiare depășesc 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția regiunii.

Declarații președintele SUA, Donald Trump:

Ce facem noi e simplu, pace, e un Consiliu pentru Pace. Am făcut o treabă bună Este unul dintre lucrurile cele mai importante în care m-am implicat. Am lucrat împreună ca să punem capăt războaielor. Unele durau de 30 de ani și le-am pus capăt în două zile.

Mă bucur să vă spun Bine ați venit!. Avem aici cei mai mari lideri din lume. Cei care nu au acceptat vor accepta și ei. Câțiva chiar nu vor, dar este cel mai prestigios Consiliu care a fost înființat. Toți care sunt aici sunt lideri ai unor țări Le mulțumesc liderilor care au venit de departe.

Clădirea asta este pentru pace, nu știam cum să o numim și Marco (Rubio) a zis să o numească după mine. Nu am avut nimic de a face cu asta. Lucrăm împreună pentru un viitor luminos pentru Gaza și întreaga lume. Nimic nu e mai important decât pacea și nimic nu e mai scump decât pacea

Avem onoarea să îl avem pe domnul Rama, prim ministru al Albaniei, pe președintele Milei (al Argentinei, n.r)

Am susținut lideri internaționali, cum ar fi și premierul Viktor Orban. Viktor, sunt foarte mândru de tine, un prim ministru, un om minunat.

Îl susțin și pe prim-ministrul Japoniei

Regele din Bahrein

Domnul prim ministru al Cambodgiei

Domnul prim-ministru din Egipt

Un om care îmi place foarte mult, președintele Indoneziei

Președintele fin Kazahstan, o țară minunată aveți

Președintele din Kosovo, mulțumesc, faceți treabă bună

Primul ministru din Pakistan, îmi place foarte mult

Președintele din Paraguay, un tânăr arătos (…)

Domnul prim-ministru din Qatar, un om minunat, respectat

Președintele Uzbekistanului, un prieten de-al meu, țara dvs e minunată

JD Vance și Marco Rubio, oameni minunați

Avem o relație foarte bună cu președintele Rusiei, cu președintele Chinei

Steve (Witkoff, n.r) a făcut o treabă foarte bună, apoi l-am adus pe Jared (Kushner, n.r)

Iranul este un punct fierbinte

Avem discuții bune, nu este ușor să facem, un acord

Am o relație foarte bună cu reprezentații Iranului

Pakistan și India, vă mulțumesc

Egiptul și Etiopia

Am reușit ceva uimitor. Războiul din Gaza s-a oprit. Hamas o să renunțe la arme, asta au promis. Dacă nu, vor exista măsuri dure. Mulțumesc tuturor națiunile care ne-au ajutat.

Mulțumesc tuturor națiunile care ne-au ajutat. Iranul: nu putem avea pace în Orientul Mijlociu dacă ei au arme nucleare

Suntem angajați să obținem pacea în Gaza. E minunat să avem un Orient Mijlociu stabil

Sunt oameni minunați

Lumea așteaptă acum să vadă ce face Hamas

Singurul care stă în cale e Libanul, sunt lucruri la care lucrăm, lucruri importante

Cheia e să scăpăm de potențialul nuclear

S-au strâns 2 miliarde de dolari pentru sprijinirea Gazei

ONU are un foarte mare potențial, dar nu l-a atins

Consiliul pentru Pace cred că va f diferit de ce ați văzut până acum.

