Trump și liderul iranian Masoud Pezeshkian au semnat acordul de încetare a războiului. Strâmtoarea Ormuz se redeschide

Donald Trump a semnat, la Palatul Versailles, acordul cu Iranul privind încetarea „imediată” a operațiunilor militare pe toate fronturile din Orientul Mijlociu, inclusiv Liban, și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Liderul iranian, Masoud Pezeshkian, a semnat online memorandumul (vezi foto).

Evenimentul de semnare a memorandumului a avut loc miercuri seară, la finalul summitului G7, în Franța. Inițial, acordul urma să fie semnat vineri, în Elveția, însă atât Statele Uniteale americii, cât și Iranul au decis devansarea cu o zi, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă mai rapid.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, într-o postare pe X, că acordul „deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz.”