3 din 5 români vor să plătească în străinatate cu cardul sau cu dispozitive mobile (studiu)

Românii preferă să plătească cu cardul sau cu telefonul/ceasul inteligent mai degrabă decât cu numerar, când călătoresc în străinatate, potrivit rezultatelor studiului Visa „Intenţii de călătorie şi de plată 2022″.



Studiul a fost realizat pe opt pieţe din Europa Centrală şi de Est, inclusiv România.

„Odată cu estomparea pandemiei, românii sunt nerăbdători să-şi petreacă din nou vacanţele peste hotare, să meargă în excursii de weekend în oraşe din străinătate şi să facă cumpărături în ţările vecine. Călătoriile în străinătate sunt strâns legate de plăţile efectuate în alte valute, prin diverse metode de plată”, susţin autorii studiului.

Astfel, în timpul călătoriilor în străinătate, nu mai puţin de 61% dintre respondenţii români au declarat că ar prefera să plătească cu cardul sau telefonul/ceasul inteligent.

„Tendinţa de a plăti prin mijloace digitale s-a dezvoltat în timpul pandemiei, când consumatorii au apelat mai des la cumpărături online şi plăţi contactless în magazine, obiceiuri care acum se reflectă în preferinţele lor de plată atunci când călătoresc în străinătate”, arată cercetarea.

Astfel, românii care ar dori să folosească cardul, telefonul sau alte dispozitive mobile atunci când călătoresc în străinătate apreciază aceste metode de plată pentru comoditate (aproape 67%), rapiditate (peste 62%) şi siguranţă (peste 57%), dar şi pentru eliminarea riscului de a pierde numerarul (aproape 51%) şi a nevoii de a schimba numerarul în moneda locală (peste 48%).

„Românii se bazează pe plăţile cu cardul şi dispozitivele mobile atunci când călătoresc în străinătate, 61% dintre respondenţi indicând aceste metode de plată ca fiind preferate. Prin intermediul reţelei globale inovatoare şi de încredere a Visa, toată lumea poate plăti rapid, convenabil şi în siguranţă în peste 100 de milioane de locaţii din peste 200 de ţări şi teritorii”, a declarat Elena Ungureanu, Visa Country Manager în România.

Ca un aspect interesant, majoritatea românilor (aproape 85%) folosesc acelaşi card în ţară şi în străinătate, şi numai 15% folosesc un alt card pentru plăţile efectuate în străinătate.

Principalul motiv pentru utilizarea unui card diferit în străinătate, citat de aproape jumătate (49%) dintre respondenţii români, este că aceştia se simt mai în siguranţă dacă nu îşi folosesc cardul „principal” în străinătate, în timp ce pentru o treime dintre respondenţi principalele motive includ un control mai bun al cheltuielilor (34%), acces la mai multe valute (34%) şi rate de schimb mai convenabile (32%).

Peste jumătate (55%) dintre respondenţii români au declarat că ar plăti folosind cardul contactless în străinătate, iar o treime (32%) doresc să-şi folosească telefonul sau ceasul inteligent pentru a efectua plăţi contactless în străinătate.

În vacanţă, în city break sau în călătoriile pentru cumpărături, respondenţii români tind să folosească cardurile sau telefoanele/ceasurile inteligente pentru plăţi.

Printre locurile unde călătorii români în străinătate achită cel mai des cu cardul sau telefonul/ceasul inteligent se numără centre comerciale (77%), benzinării (73%), farmacii şi magazine cu produse de sănătate şi frumuseţe (63%), dar şi aplicaţii de taxi şi ride sharing (61%), sau divertisment, cum ar fi muzee, galerii şi parcuri de distracţii (aproape 57%).

Totodată, respondenţii români sunt destul de dornici să călătorească în vacanţă (călătorii de peste 3 nopţi) în străinătate, peste 50% dintre respondenţi plănuind astfel de călătorii în 2022.

Românii manifestă un apetit mult mai mare pentru vacanţe în acest an în comparaţie cu polonezii, cehii şi bulgarii (40%, 41% şi respectiv 42%). Doar slovenii au înregistrat un scor mai mare – aproape 62%.

Un alt motiv pentru a călători în străinătate sunt excursiile scurte de weekend, acest tip de călătorie fiind indicat de peste 34% dintre respondenţii din România, faţă de 25% dintre cehi şi polonezi.

Slovenii şi croaţii arată un apetit mai mare pentru excursiile scurte de weekend în acest an – 44% şi respectiv 41% dintre respondenţi. Pe de altă parte, românii au manifestat o preferinţă mai scăzută pentru deplasările scurte pentru cumpărături în ţările vecine, mai puţin de 15% dintre respondenţi fiind dispuşi să călătorească în străinătate pentru a face cumpărături. Jumătate dintre respondenţi au indicat Ungaria şi Bulgaria drept ţări preferate pentru cumpărături.

„Visa consideră deja de multă vreme că turismul şi călătoriile pot fi adevăraţi catalizatori pentru dezvoltare – factori cu impact pozitiv în ceea ce priveşte oportunităţile economice şi locurile de muncă, precum şi pentru promovarea şi aprecierea diversităţii culturale. Studiul Visa privind intenţiile de călătorie şi plată în ţările ECE în 2022 arată că anul acesta românii aşteaptă cu nerăbdare să-şi reia obiceiurile de călătorie de dinaintea pandemiei. Reluarea deplasărilor, fie că este vorba de vacanţă, city break sau de cumpărături într-o ţară vecină, demonstrează că românii îşi recapătă încrederea în călătorii, ceea ce este de bun augur pentru o revenire a turismului internaţional şi a tranzacţiilor transfrontaliere”, a afirmat Elena Ungureanu, Country Manager Visa in Romania.

Studiul a arătat că aproximativ 36% dintre români intenţionează să meargă cel puţin o dată în vacanţă în acest an, în timp ce o proporţie mai mare (42%) îşi propun să meargă în vacanţă de două-trei ori în acest an. Procentul celor care intenţionează să plece o dată în vacanţă este mai mic comparativ cu polonezii (52%), maghiarii (50%), cehii (aproape 50%) şi slovacii (peste 47%), în timp ce ponderea românilor care intenţionează să meargă în vacanţă de două-trei ori în acest an este cea mai mare dintre cetăţenii chestionaţi, cu excepţia croaţilor (45%).

Principalele destinaţii de vacanţă pentru români în 2022 sunt Grecia (aproape 42%), Italia (peste 34%), urmate de Franţa, Spania şi Turcia (25%, 24% şi respectiv 21%).

Pe lângă vacanţele în străinătate, în 2022 românii sunt dornici să se relaxeze şi în timpul călătoriilor scurte de weekend (sau aşa-numitele city break-uri). Cele mai populare destinaţii pentru călătoriile de weekend pentru români sunt Roma (peste 27%), Paris (peste 24%), Londra (peste 22%) şi Madrid (aproape 21%). Aproape jumătate dintre români (49%) doresc să meargă în 2 sau 3 city break-uri anul acesta, iar peste 20% plănuiesc să meargă cel puţin într-un city break.

Pe de altă parte, călătoriile pentru afaceri par să fie în scădere. Mai puţin de 10% dintre români vor călători din motive profesionale, aproape o treime (32%) plănuiesc să facă 2 sau 3 călătorii de afaceri în acest an, în timp ce aproape un sfert (24%) apreciază că vor face o singură călătorie de afaceri în 2022.

Visa este lider mondial în domeniul plăţilor digitale, facilitând tranzacţii de plată între consumatori, comercianţi, instituţii financiare şi entităţi guvernamentale din peste 200 de ţări şi teritorii.