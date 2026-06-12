48% dintre elevi folosesc inteligența artificială, iar 31% o utilizează la teme

Instrumentele de inteligență artificială generativă pot ajuta elevii să îndeplinească sarcinile și să obțină rezultate mai bune pe termen scurt, însă acest lucru nu se traduce automat în dobândirea unor cunoștințe și competențe solide, potrivit raportului OECD analizat de ParentED Fest.

Un studiu european realizat în 7 țări – printre care se numără și România – arată că 48% dintre tinerii cu vârste între 12 și 17 ani au declarat că au utilizat ChatGPT în 2024. Dintre aceștia, aproape jumătate au fost instruiți să facă acest lucru de către profesorii lor.

Specialiștii OECD avertizează că externalizarea excesivă a procesului de gândire către inteligența artificială poate reduce implicarea. Potrivit concluziilor oficiale din raportul OECD Digital Education Outlook 2026, „dependența excesivă de instrumentele de inteligență artificială generativă care oferă răspunsuri directe poate reduce implicarea activă a elevilor, îmbunătățind performanța în rezolvarea sarcinilor fără câștiguri corespunzătoare în procesul de învățare”.

Atunci când învață în afara școlii și nu sunt instruiți de cadrele didactice, datele analizate de ParentED Fest arată că 56% dintre elevi folosesc inteligența artificială pentru a obține informații utile în cadrul studiului individual.

De asemenea, 45% dintre tineri utilizează aplicațiile pentru a solicita explicații detaliate ale unor termeni și concepte, 31% apelează la instrumentele digitale pentru a primi direct soluții complete la sarcini și teme, iar 29% dintre elevi caută un conținut interactiv și adaptiv care să îi ghideze pe parcursul întregii experiențe de învățare.

Doar 20% dintre elevi folosesc tehnologia pentru structurare și planificare, scopul fiind crearea unui plan de învățare personalizat și monitorizarea propriului progres.

Mai multe studii indică faptul că, deși elevii care au acces la instrumente GenAI de uz general produc rezultate de calitate superioară față de colegii lor, acest avantaj dispare și uneori se inversează la examene, când accesul este restricționat. În schimb, atunci când sunt integrate într-un proces educațional cu obiective clare, instrumentele GenAI pot sprijini dezvoltarea cunoștințelor și pot genera beneficii durabile pentru învățare.

Raportul evidențiază și rolul profesorilor într-o lume în care AI devine tot mai accesibilă. În 2024, 37% dintre profesorii din ciclul gimnazial au utilizat inteligența artificială în activitatea lor profesională.

De asemenea, 57% dintre profesorii din învățământul gimnazial sunt de acord că inteligența artificială ajută la elaborarea sau îmbunătățirea planurilor de lecție.

În același timp, 72% dintre cadrele didactice consideră că inteligența artificială poate afecta integritatea academică, permițând elevilor să prezinte lucrări ca fiind ale lor.

Pregătirea copiilor „din interior” pentru era digitală

Într-un context în care amprenta digitală a copiilor devine tot mai extinsă și mai greu de controlat, întrebarea nu mai este dacă vor fi expuși, ci cât de pregătiți sunt.

Jessica Joelle Alexander, co-fondatoare a platformei Raising Digital Citizens și unul dintre principalii speakeri ai ediției de anul acesta a festivalului de parenting ParentED Fest, aduce în România una dintre cele mai importante teme ale momentului: pregătirea copiilor pentru o lume digitală în care intră mult înainte de a avea instrumente interne de protecție.

„Nu putem pregăti copiii pentru lumea digitală doar controlând tehnologia. Trebuie să îi pregătim din interior: să gândească critic, să simtă empatic și să aibă curajul de a spune „nu” atunci când ceva nu este în regulă.

A vorbi împreună despre valorile din lumea online și a construi o legătură bazată pe încredere, nu pe frică, este una dintre cele mai bune investiții pe termen lung pe care o familie o poate face pentru siguranța copilului”, spune Jessica Joelle Alexander.

Ediția din acest an a ParentED Fest din 17 și 18 octombrie reunește 7 experți internaționali de referință în psihologia copilului și educație: Alfie Kohn, Erica Komisar – în premieră în România, Kelly McDaniel – în premieră în România, Dr. Tina Payne Bryson, Dr. Dan Siegel – revine la cererea publicului, Caroline Welch și Jessica Joelle Alexander – revine pentru a doua oară la ParentED Fest.

Mai multe informații despre ParentED Fest 2026 – pe www.parentedfest.ro.