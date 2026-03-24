AI Trip Check, în aplicația GoVola – alternative cu până la 54% mai ieftine față de zborul selectat inițial

Vola anunță lansarea AI Trip Check în aplicația GoVola, un tool bazat pe inteligență artificială care automatizează căutarea. Totodată, oferă utilizatorilor alternative mai avantajoase de zbor pornind de la selecția inițială, potrivit unui comunicat transmis redacției.

În ultimii ani, prețul biletelor de avion a înregistrat creșteri constante, iar interesul românilor pentru „rețeta” celor mai mici tarife rămâne extrem de ridicat. Cea mai frecventă întrebare primită de specialiștii Vola rămâne „când găsesc cele mai ieftine bilete de avion”.

Sfaturi precum „marțea sunt cele mai ieftine bilete” sau “rezervările făcute dimineața devreme” circulă de ani de zile, dar algoritmii companiilor aeriene sunt prea complecși și prea dinamici pentru orice rețetă statică.

AI Trip Check devine vizibil după efectuarea unei căutări. Odată activat, analizează automat alternative la selecția inițială: zboruri cu 1-3 zile mai devreme sau mai târziu, perioade cu prețuri mai bune și aeroporturi alternative din aceeași zonă geografică.

Sistemul compară opțiunile disponibile și propune cele mai relevante alternative de preț, fără ca utilizatorul să reia manual căutările.

Diferența poate fi semnificativă: AI Trip Check poate identifica o alternativă cu 54% mai ieftină la același zbor pentru aceeași rută, decalare de o zi și un aeroport alternativ din aceeași zonă. Utilizatorul vede rezultatul fără să reia manual nicio căutare.

Alături de AI Trip Check, GoVola introduce și un mod incognito care funcționează pe același principiu pe care călătorii îl aplică deja în browsere, dar direct în aplicație. Fiecare căutare pornește de la zero, fără influența istoricului sau a preferințelor anterioare salvate. Rezultatul e o imagine mai curată a prețurilor reale disponibile.

„Discutăm despre creșteri de două cifre în prețul biletelor de avion încă de la finalul pandemiei. Zborurile sunt pline, scumpe și rareori mai identificăm adevărate deal-uri. Am văzut cazuri în care AI Trip Check a identificat alternative cu peste 50% mai ieftine față de zborul selectat inițial, prin simpla ajustare a datelor sau a aeroportului de plecare.

Pentru că este din ce în ce mai dificil să anticipăm algoritmii companiilor aeriene, am delegat această misiune către AI Trip Check, care oferă clienților Vola alternative optimizate în funcție de căutarea lor inițială”, a declarat Claudia Tocilă, Vola.ro.

AI Trip Check este cea mai recentă funcționalitate bazată pe inteligență artificială din aplicația GoVola, alături de AI Deal Finder, lansat la începutul anului.