AI-ul GoVola găsește bilete de avion pe WhatsApp

Vola.ro lansează o nouă modalitate de căutare și rezervare a biletelor de avion: direct pe WhatsApp, cu ajutorul AI-ului GoVola.

Noul serviciu le permite călătorilor să găsească zboruri în timp real, să primească recomandări personalizate în funcție de buget, destinație, perioadă sau preferințe și să rezerve direct în chat, potrivit unui comunicat transmis redacției.

AI-ul GoVola poate fi adăugat direct în grupul de WhatsApp. Practic, tilizatorii pot vorbi cu AI-ul GoVola așa cum ar vorbi cu un prieten: „Weekend prelungit în iulie, sub 150 de euro de persoană” sau „ceva cald în august, plecare din Cluj” sunt suficiente.

AI-ul interpretează cererea, verifică variantele disponibile și propune opțiuni relevante, cu prețuri actualizate în timp real. Grupul vede opțiunile, le compară direct în chat și alege împreună.

Răspunsurile sunt rapide, conversaționale și adaptate contextului lor real: buget, date disponibile, preferințe de destinație, vreme, durată sau constrângeri de grup.

Unul dintre cele mai utile scenarii este planificarea vacanțelor în grup. AI-ul GoVola poate fi adăugat direct într-un grup de WhatsApp, unde prietenii sau membrii familiei discută despre următoarea plecare. În loc ca fiecare persoană să caute separat zboruri și să trimită screenshot-uri, AI-ul propune variante care se potrivesc bugetului și perioadei discutate de grup.î

„Căutarea unui zbor nu mai trebuie să fie un proces complicat, cu filtre, tab-uri deschise și zeci de comparații manuale. Cu AI-ul GoVola pe WhatsApp, aducem biletele de avion acolo unde oamenii oricum își planifică vacanțele, ca să propună el opțiunile care funcționează pentru tot grupul, fără ca cineva să fie nevoit să facă toată munca de unul singur. Este un pas firesc în direcția în care merge travel tech-ul: mai rapid, mai intuitiv, mai aproape de modul real în care oamenii iau decizii de călătorie”, declară Claudia Tocilă, director de comunicare Vola.ro.

Serviciul este gratuit, nu necesită descărcarea unei aplicații suplimentare și funcționează direct în WhatsApp. Utilizatorii pot cere recomandări în limbaj natural, pot rafina rezultatele prin mesaje succesive și pot merge mai departe către rezervare direct din conversație.

Cum funcționează AI-ul GoVola pe WhatsApp

Utilizatorul accesează linkul către AI-ul GoVola în WhatsApp din pagina https://whatsapp.vola.ro/. Scrie cererea în limbaj natural: destinație, buget, perioadă, preferințe sau constrângeri. AI-ul verifică ofertele disponibile și trimite variante de zbor cu prețuri în timp real. Utilizatorul poate cere modificări, compara alternative și continua către rezervare direct din chat.

Prin lansarea AI-ului GoVola pe WhatsApp, Vola.ro continuă direcția de dezvoltare a produselor bazate pe tehnologie și inteligență artificială, cu scopul de a simplifica experiența de căutare și rezervare a zborurilor.

Compania activează pe piață, din 2007, și își descrie misiunea ca fiind simplificarea rezervării zborurilor prin tehnologie și produse inovatoare. În prezent, GoVola compară prețuri de la peste 500 de companii aeriene, printre care Wizz Air, Ryanair, Animawings, TAROM, Lufthansa, KLM, Air France, Turkish Airlines, LOT, Emirates, Qatar Airways sau British Airways.