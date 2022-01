ATEN extinde suportul de training online pentru utilizatorii Unizon și Control System

ATEN International prezintă un nou set de videoclipuri pentru instruirea partenerilor și clienților săi, utilizatori ai Unizon și Control System.

Este vorba despre patru noi resurse de instruire la nivel avansat ale paginii Control System de pe site-ul ATEN.com, ce sunt disponibile acum live pe canalul YouTube al companiei.

Videoclipurile sunt concepute pentru a-i pe partenerii și utilizatorii finali, pas cu pas:

Cum să verifici dacă sala de ședințe este ocupată prin ATEN Unizon / How to check if the meeting room is in use via ATEN Unizon: https://youtu.be/EyNCLuHHjug

Cum să ai control de la distanță al sălii de ședințe / How to do the remote control of the meeting room power? ATEN Control System: https://youtu.be/KeLKKPYCzyo

Cum să configurezi Emițătorul și Receptorul seriei VE89/ How to configure the Transmitter and Receiver of VE89 series – ATEN Control System: https://youtu.be/qH08iDk-8ao