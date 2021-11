ATEN: Provocările și soluțiile din domeniul centrelor de date și serverelor

La fel ca orice industrie, industria IT se orientează după predicții și analize amănunțite ale provocărilor și tendințelor care se conturează în diverse domenii de activitate. Acestea permit dezvoltatorilor de tehnologie și producătorilor să anticipeze cerințele pieței și să creeze produse în conformitate cu acestea; sau cel puțin cam așa stau lucrurile în condiții de normalitate. De circa doi ani, lucrurile sunt însă departe de ceea ce consideram înainte a fi normal.

Pandemia de COVID-19 a dat multe planuri peste cap, a stopat activități și ne-a schimbat semnificativ modul de viață. În același timp însă, a determinat o creștere fără precedent a cererii de tehnologie digitală, pentru a facilita munca și școala de la distanță sau în mod hibrid. Așadar, a crescut rata de adopție a serviciilor de Cloud Computing și a dispozitivelor IP, ducând la o adevărată explozie de date generate.

Drept rezultat, a fost necesară dezvoltarea infrastructurii IT și creșterea capacității centrelor de date. În plus, infrastructura dedicată serviciilor IT s-a diversificat și, pe lângă centre de date, include soluții la fața locului, în colocație, de găzduire, Cloud Computing privat și public și procesare la nivel Edge. Această complexitate necesită mai mult decât oricând soluții noi și inovatoare de management.

Criterii în alegerea celei mai potrivite soluții de management

Alegerea unei soluții de management adecvate reprezintă însă o adevărată provocare, iar furnizorii acestora ar trebui să aibă în vedere mai multe aspecte, pentru a fi siguri că aceasta va oferi rezultatele scontate. În primul rând, soluția ar trebui să fie flexibilă și să suporte instrumentele de care vor avea nevoie clienții pe măsură ce afacerile acestora vor evolua. De asemenea, ar trebui să adauge valoare prin utilizarea de tehnologie inovatoare și să nu se rezume strict la mentenanță. Tot mai pregnante sunt îngrijorările legate de securitate și, tocmai de aceea, acest detaliu trebuie să beneficieze de atenție maximă.

Adaptabilitatea este, la rândul ei, importantă, căci fiecare industrie are particularitățile ei și reacționează diferit la diversele condiții din piață. Nu în ultimul rând, o soluție de management trebuie să asigure o experiență în utilizare cât mai bună în cazul administrării de la distanță. Evident, într-o piață atât de diversificată, este imposibilă dezvoltarea unei singure soluții care să răspundă în egală măsură tuturor nevoilor. De aceea, ATEN a creat un portofoliu complet de soluții moderne, sustenabile și inovatoare, capabile să susțină creșterea afacerilor pe care le deservesc.

Pentru a răspunde cât mai bine cerințelor actuale și viitoare, ATEN a ținut cont de patru tendințe principale pe care le-a identificat în domeniul centrelor de date și serverelor: reziliența, securitatea, sustenabilitatea și automatizarea. În timp ce serviciile în Cloud se bucură de o popularitate în creștere, centrele de date și serverele rămân esențiale pentru aplicațiile specializate sau cele cu cerințe de conformitate stricte. Asta face ca atacurile cibernetice să se întețească și să devină mai rafinate, crescând nevoia de securizare eficientă. În paralel, se observă o preocupare tot mai puternică pentru sustenabilitate și reducerea consumului de resurse, ceea ce înseamnă că eficiența energetică și sursa materialelor folosite la fabricarea diverselor echipamente vor deveni puncte de interes. Totodată, există un potențial în creștere de automatizare a proceselor și rutinelor prin intermediul tehnicilor de inteligență artificială, ceea ce ar ușura munca și ar spori eficiența.

Pentru managementul prin IP al centrelor de date și serverelor, ATEN pune la dispoziție switch-uri KVM, console și dispozitive PDU (Power Distribution Unit), proiectate pentru o gamă vastă de industrii, aplicații și scenarii de utilizare. Astfel, switch-urile KVM prin IP asigură control și acces de la distanță, pe când sistemele KVM over IP Matrix combină echipamente KVM over IP cu software-ul de management KE Matrix. Prin adăugarea unei console, accesul și controlul pot fi îmbunătățite, în timp ce dispozitivele PDU pot fi utilizate pentru a îmbunătăți eficiența energetică.

Soluții integrate pentru management centralizat

În funcție de aplicație, ATEN recomandă diferite soluții integrate. Astfel, pentru un management inteligent al serverelor, propune o soluție formată din perechea transmisie-recepție KE6900AT-KE6900AR, software-ul de management centralizat CC2000 3.0, switch-ul KVM prin IP cu 32 porturi și interfețe multiple KN4132VA, switch-ul KVM prin IP cu 64 porturi cu interfețe multiple KN4164V, software CCVSR pentru înregistrarea sesiunilor și adaptoare pentru diverse interfețe, precum KA7170 pentru VGA și USB, sau KA7166 pentru DVI și USB.

Pentru managementul serverelor SCADA, oferta include consola KVM prin IP cu două interfețe HDMI KA8288, consola cu ecran LCD și montare în rack CL3800, dispozitivul de recepție DVI HDBaseT-Lite VE601R, adaptorul KA7166 și switch-ul KVM prin IP cu 16 porturi cu interfețe multiple KN4116VA.

Managementul serverelor OOB este facilitat de consola SN0132CO, prevăzută cu 32 porturi și alimentare și interfață de rețea cu redundanță. Același echipament, alățuri de UPS-ul profesional OL3000HV, consola KVM over IP KA8278, switch-ul KVM prin IP cu 16 porturi cu interfețe multiple KN2116VA, dispozitivul PDU PE8324, software-ul de înregistrare CCVSR și consola cu ecran LCD și montare în rack CL5800, poate fi implementat într-o soluție pentru administrarea serverelor de la distanță, în timp ce pentru administrarea serverelor cu densitate mare, sunt recomandate switch-uri KVM prin IP cu 40 de porturi cu interfețe multiple KN4140VA și adaptoarele aferente.

O aplicație mai aparte o reprezintă managementul serverelor amplasate în locații fără personal specializat. ATEN răspunde și acestei provocări, cu echipamentele KE6900AT-KE6900AR, soluția de extindere KVM prin IP KE6940 și software-ul KE Matrix Management CCKM.

Unul dintre principalele avantaje ale soluțiilor furnizate de ATEN este faptul că permite managementul de la distanță al infrastructurii IT, în condiții de securitate optimă. Accesul neautorizat este prevenit prin implementarea unei multitudini de standarde și protocoale de top, precum RADIUS, LDAP, LDAPS, autentificare securizată, criptarea datelor sau filtrare în funcție de adrese MAC și IP.

Iar software-ul ATEN CCVSR adaugă un nivel suplimentar de securitate, prin înregistrarea tuturor operațiilor efectuate de la distanță. În același timp, echipamentele au fost proiectate pentru reducerea la minim a întreruperilor de funcționare, fiind prevăzute cu surse de alimentare și interfețe de rețea redundante.

De asemenea, ele sunt flexibile în ceea ce privește instalarea și permit redimensionarea, pentru a ține pasul cu dinamica afacerii. În ciuda complexității, controlul este intuitiv, software-ul ATEN CC2000 înglobând managementul tuturor echipamentelor, indiferent că sunt servere, switch-uri sau dispozitive PDU. Acestea din urmă au rolul de a oferi o analiză asupra consumului de energie și de a facilita controlul acestuia, permițând astfel îmbunătățirea eficienței energetice a întregului centru de date.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Având sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.