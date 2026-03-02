Axis lansează o cameră video IP cu global shutter

Axis Communications anunță lansarea unei camere cu global shutter, bazată pe platforma ARTPEC-9, concepută pentru a captura imagini clare, fără distorsiuni, ale obiectelor aflate în mișcare rapidă.

Camera AXIS P1486-LE utilizează tehnologia global shutter, împreună cu iluminare IR integrată, continuă și stroboscopică, pentru a reda imagini clare, cu distorsiuni minime, nivel redus de zgomot și efecte limitate de motion blur.

În scenarii de trafic, aceasta surprinde imagini detaliate ale vehiculelor și ale plăcuțelor de înmatriculare. De asemenea, pot fi conectate stroboscoape externe de la terți pentru a capta și mai multe detalii, inclusiv în interiorul vehiculelor, extinzând astfel capabilitățile de supraveghere.

Această cameră bazată pe inteligență artificială este livrată cu AXIS Image Health Analytics și AXIS Object Analytics preinstalate. În plus, metadatele generate pot fi colectate și vizualizate într-un dashboard, pentru a evidenția informații relevante și utile.

Caracteristici principale:

Senzor de imagine CMOS global shutter 1/1.8″;

Iluminare IR integrată, continuă și stroboscopică;

Ieșire TTL pentru stroboscoape externe de la terți;

Analitice avansate bazate pe inteligență artificială;

Construcție robustă, cu funcții de securitate cibernetică integrate.

Această cameră robustă, pregătită pentru utilizare în exterior, este ușor de instalat, întreținut și operat. În plus, Axis Edge Vault, platforma hardware dedicată securității cibernetice, protejează dispozitivul și oferă stocare și operare securizată a cheilor, certificată FIPS 140-3 Level 3.

Cu această cameră robustă, bazată pe inteligență artificială, puteți captura imagini clare, fără distorsiuni, ale obiectelor aflate în mișcare rapidă. Este extrem de precisă în aplicații precum monitorizarea traficului și activitățile din domeniul aplicării legii.