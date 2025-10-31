Black Friday în turism – vacanțe mai accesibile. Sejururi cu reduceri de până la 40%

Campania de Black Friday dedicată turismului intern anunţă, anul acesta, reduceri cuprinse între aproximativ 20% şi 40% la o selecţie largă de unităţi de cazare.

Aceasta include staţiuni montane, zone balneare, oraşe istorice şi centre urbane, astfel încât turiştii să găsească opţiuni potrivite pentru escapade de weekend, sejururi de relaxare sau vacanţe de familie.

Reducerile se aplică la diferite tipuri de unități, inclusiv hoteluri, apartamente, pensiuni și resorturi, oferind astfel multiple opțiuni pentru orice preferință și buget.

Printre destinaţiile vizate se numără zone precum Poiana Brașov, Rimetea, Moieciu de Sus, Băile Felix, Băile Tușnad, Sighișoara şi Sibiu.

Prin această abordare, turismul intern îşi afirmă potenţialul: în contextul în care numeroase unităţi de cazare îşi extind oferte speciale de sezon, turiştii au şansa să profite de preţuri avantajoase pentru experienţe autentice, aproape de casă.

Mai mult timp pentru planificarea vacanțelor

Platforma Travelminit se alătură fenomenului Black Friday în turism, oferind reduceri importante în perioada 6-9 noiembrie, pentru o gamă largă de unități de cazare din România.

Înaintea acestei etape, începând cu 30 octombrie, Travelminit lansează pre-campania de Black Friday, o perioadă în care vor fi prezentate în avans o parte dintre ofertele care vor deveni active începând cu 6 noiembrie.

Această etapă are rolul de a-i ajuta pe cei interesați să-și planifice din timp rezervările și să se aboneze la newsletterul platformei, prin care vor primi acces la beneficii suplimentare în timpul campaniei principale.