Camera bullet AXIS M2048-LE – calitate superioară a imaginii și vizibilitate în orice condiții meteo

Axis Communications anunță lansarea noii camere bullet AXIS M2048-LE, un dispozitiv compact și accesibil care livrează imagini de înaltă calitate la rezoluție 8 MP chiar și în condiții dificile de iluminare.

Proiectată pentru a rezista celor mai aspre condiții meteorologice, inclusiv vânturi de intensitatea unui uragan, AXIS M2048-LE este optimizată pentru analitica la marginea rețelei (edge analytics) și vine echipată cu AXIS Object Analytics și AXIS Image Health Analytics.

Noua cameră este disponibilă în variantele alb și negru și este planificată să devină disponibilă prin canalele de distribuție Axis în T2 2026.

AXIS M2048-LE oferă rezoluție 4K la 15 fps, asigurând detalii precise chiar și în scene complexe. Senzorul de înaltă sensibilitate la lumină de 1/1,8 inch, combinat cu tehnologiile Wide Dynamic Range (WDR) și Lightfinder, garantează culori naturale și claritate în zonele cu contraste puternice sau lumină slabă. Sistemul integrat de iluminare IR permite supravegherea în întuneric complet, fără a fi necesară iluminare suplimentară. Câmpul larg de acoperire al camerei face din aceasta o soluție ideală pentru monitorizarea perimetrelor extinse.

Caracteristici principale și beneficii:

Rezoluție 8 MP / 4K: imagini clare și detaliate la 15 fps, esențiale pentru identificarea persoanelor și a vehiculelor.

Design compact și ușor: formă discretă, ideală pentru instalare rapidă atât în interior cât și în exterior.

WDR și Lightfinder: performanță vizuală excepțională în condiții de iluminare dificilă sau contraste extreme.

Analitica AI integrată: AXIS Object Analytics și AXIS Image Health Analytics incluse nativ pentru detecție precisă și monitorizarea calității imaginii.

Securitate cibernetică hardware: platforma Axis Edge Vault protejează identitatea dispozitivului și asigură integritatea datelor în rețea.

Rezistență la intemperii: parasolar integrat oferă protecție împotriva ploii și vântului, inclusiv rafale de intensitatea unui uragan.

Instalare simplificată: vizualizare directă a câmpului de instalare prin aplicația AXIS Installer pe smartphone sau tabletă, via Bluetooth®, fără acces la rețea (disponibil pe piețe selectate).

Management securizat al cablurilor: cutie posterioară spațioasă și etanșă pentru o instalare îngrijită și protejată.

AXIS M2048-LE combină performanța AI, calitatea optică și robustețea constructivă într-un dispozitiv accesibil, răspunzând cerințelor tot mai ridicate ale instalatorilor și integratorilor de sisteme de securitate. Camera va fi disponibilă prin canalele de distribuție autorizate Axis începând cu trimestrul al doilea al anului 2026.