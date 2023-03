Campionatul internaţional Robotics, la Oradea, cu peste 500 de concurenţi din 11 ţări

Campionatul internaţional Robotics, organizat de Robotics Club Oradea, în perioada 20 – 22 aprilie, va aduce în oraş peste 500 de concurenţi din 11 ţări și aproape 200 din România.



Organizatorul şi iniţiatorul acestui concurs mondial, ajuns la ediţia a 11- a (mai puţin în 2020-2021) este universitarul dr.ing. Flaviu Birouaş, cadru didactic la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică (IMT), care a înfiinţat în anul 2016 Clubul Robotics Oradea, o “pepinieră” de tineri talentaţi şi pasionaţi de robotică.

Potrivit acestuia, la ediţia din acest an a Robotics Championship sunt înscrişi 43 de participanţi din Filipine, 50 de participanţi din Egipt, 85 de participanţi din Grecia, 15 participanţi din Turcia, 6 participanţi din Belarus, 10 participanţi din Thailanda, 7 participanţi din Algeria, 5 participanţi din Polonia, 5 participanţi din Ungaria, 1 participant in Libia şi în jur de 200 de elevi şi studenţi din întreaga Românie.

Ei vor concura la 14 probe pentru toate vârstele, din care şase sunt dedicate copiilor şi liceenilor. Campionatul va avea loc în complexul comercial Era, în zona cupolei şi la sala de evenimente.

În prima zi a campionatului, pe 20 aprilie, este programat un tur numit “Oradea Tech” în care participanţii vor avea prilejul să viziteze companii de top localizate în Oradea, în care tehnologia de vârf este la ordinea zilei, pentru a forma “o legătură strânsă între companiile de top şi viitoarea forţă de muncă cu înaltă calificare.”

Celelalte două zile vor fi dedicate probelor robotice competitive, timp în care vor exista şi numeroase prezentări şi workshopuri susţinute de o multitudine de companii.

Comunitatea de roboticieni din Oradea va fi reprezentată de cel puţin o sută de participanţi, membri – cu rezultate meritorii pe plan naţional şi internaţional – ai unor cluburi precum Robotics Oradea, SQRT, TOR sau Bits.

Titlurile de câştigători de anul acesta vor aduce oportunităţi educaţionale şi profesionale în viitoarea carieră, cât şi premii substanţiale în aparatura tehnică, în valoare totală de peste 10.000 euro. Elevii care reuşesc să obţină rezultate de locul 1, 2 sau 3 la oricare dintre probe vor beneficia de un loc bugetat la specializarea Robotică în limba engleză sau Robotică în limba română la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică.

În pregătirea campionatului internaţional, timp de o lună, cele mai iscusite minţi din peste 13 licee orădene s-au adunat la Biblioteca Universităţii din Oradea pentru a învăţa cum să creeze un robot de la zero. Pregătirea intensivă este compusă din 8 ateliere, unde grupul de experţi şi foşti campioni în robotică iniţiază noua generaţie în tainele roboticii. Cei peste 130 de elevi vor participa şi la o fază locală a campionatului, care va avea loc în 28 martie, la Biblioteca Universităţii din Oradea.

“Anul acesta, la etapa locală, care este o noutate introdusă de anul trecut, numărul participanţilor a crescut de la 60 la 130 de liceeni, ceea ce este un lucru extraordinar şi extrem de important pentru viitorul mediu industrial al oraşului. Dacă la început, când am înfiinţat clubul Robotics, în anul 2016, ne cumpăram piese cu bani de acasă, la un moment dat am găsit o companie care ne-a ajutat foarte mult, Celestica şi cu sprijinul căreia am reuşit să obţinem foarte multe fonduri, iar performanţele au venit foarte repede”, a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul Robotics Championship, Flaviu Birouaş.

Performanţele internaţionale sunt rezultatul pregătirilor de la Robotics Club Oradea, un incubator de talente organizat de facultatea IMT cu finanţare din partea companiei Celestica. Mulţi dintre elevii şi studenţii iniţiaţi în acest domeniu în ultimii ani, au obţinut astfel premii la numeroase competiţii internaţionale de robotică, precum Olimpiada Internaţională de Robotică (Coreea de Sud), Robochallenge (Bucureşti) şi Robotex (Estonia).

Echipele concurenţilor au un portofoliu de peste 20 de premii la o serie de competiţii internaţionale la probe precum Humanoid Sumo, Humanoid Robot, Mega Sumo, Robot Scholar.

Dintre cei mai experimentaţi, din cadrul Robotics Club Oradea, vor participa 14 tineri la Olimpiada Globală Minoan Robotsports, din Creta, Grecia, în perioada 7 – 10 aprilie, unde vor concura peste 3000 de pasionaţi.

Campionatul internaţional Robotics se poate desfăşura cu ajutorul partenerilor şi sponsorilor Visit Oradea, Celestica, Plexus, Allengra şi Golde, a dorit să menţioneze coordonatorul competiţiei.