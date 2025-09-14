Cartea recordurilor, în limba română: 85 de recorduri Guinness World Records realizate de români

O ediție în limba română a Guinness World Records a apărut la Londra, pe 27 august, de ziua „cărții recordurilor”. România adunat 85 de performanțe de acest tip – de la sportivi legendari, la artiști, inventatori și comunități întregi.

Iolanda Balaș a rămas neînvinsă timp de 10 ani la săritura în înălțime, acumulând un record de 142 de victorii consecutive. Această performanță incredibilă a propulsat-o direct în Cartea Recordurilor

Mihaela Melinte – Forța ciocanului

Românca a realizat cea mai lungă aruncare a ciocanului, stabilind un standard greu de egalat în atletismul mondial.

Ghiță Mureșan – Uriașul NBA

La 2,31 metri, Ghiță Mureșan deține titlul de cel mai înalt jucător din istoria NBA, devenind o legendă într-o ligă a uriașilor.

Helmut Duckadam a intrat în Guinness World Records pentru că a apărat patru penalty-uri consecutive într-o finală istorică a Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigăndu-și porecla de „Eroul de la Sevilla”.

Nadia Comăneci a obținut nu mai puțin de 7 note de 10 la Jocurile Olimpice din 1976, fiind prima sportivă din istorie care a atins acest scor perfect. Ziua de 18 iulie a fost declarată „Ziua Recordurilor Mondiale” în onoarea acestei performanțe.

Gogu Neagoe a stabilit recordul pentru cele mai multe portrete realizate într-un timp limitat: 246 de caricaturi în doar 6 ore fără pauză , într-un eveniment caritabil din data 1 Martie 2020 .Gogu Neagoe deține trei recorduri mondiale. De la începuturile sale în arta, desen câștigarea unor numeroase distincții trofee și medaliat culturale în România, Statele Unite ale Americii și Europa fiind cel mai apreciat caricaturist cu titluri mondiale .Lucrările sale se regăsesc în colecții private din Australia, SUA, China, Franța, Italia, Japonia și Germania, iar expozițiile personale

Constantina Diță a devenit cea mai în vârstă campioană olimpică de maraton, câștigând proba la Jocurile Olimpice din 2008, la vârsta de 38 de ani. Antrenorul ei, Valeriu Tomescu, este cel mai tânăr antrenor al unei campioane olimpice la această probă.

Alte recorduri 2025:

Primii muzicieni români care au intrat în Cartea Recordurilor: Diana Jipa şi Ştefan Doniga au avut cel mai rapid turneu din istorie. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au stabilit un record mondial omologat de Guinness World Records, devenind primii muzicieni care au realizat cel mai rapid turneu de concerte pe toate cele șapte continente.

Mariana Bitang a fost desemnată cea mai de succes antrenoare din lume în 2008, având un palmares de 19 medalii olimpice și peste 150 de medalii la Campionate Mondiale și Europene.

Cel mai de succes antrenor din lume a fost desemnat în 2007 Octavian Belu, fostul antrenor al echipei naţionale de gimnastică a României. Octavian Belu are în palmares 16 medalii olimpice de aur şi un total de 279 de medalii la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi Jocurile Olimpice;

Cristina Neagu, în Cartea Recordurilor după al treilea „Balon de Aur” din carieră. Cartea Recordurilor i-a omologat recordul Cristina Neagu, care a cucerit „Balonul de Aur” din handbal în 2010, 2015 şi 2016. Cristina Neagu este singura handbalistă din istoria acestui sport recompensată de patru ori cu titlul de Cea mai bună handbalistă IHF a anului .

Adriana Iliescu – Cea mai bătrână mamă din lume

La 66 de ani, Adriana Iliescu a intrat în Guinness World Records ca cea mai bătrână mamă din lume, după ce a născut o fetiță în 2005.

Lia Manoliu – Atletă legendară a participat la 6 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, fiind prima sportivă din lume cu o astfel de performanță.

Lucrarea compusă din peste un million de piese LEGO (aproape 46 mp)

Într-o demonstrație de creativitate și muncă în echipă, membrii Grupului utilizatorilor LEGO din România (RoLUG), cu sprijinul LEGO România, au stabilit un record mondial pentru cea mai mare dioramă construită din piese LEGO. Recordul a fost oficializat de Guinness World Records 2024 la East European Comic Con, ediția 2024, desfășurat în weekend-ul 20-21 aprilie, la București.

La Năsăud, peste 9.500 de persoane îmbrăcate în costume tradiționale s-au prins într-o horă, consolidând statutul județului ca patria costumului popular. Evaluarea şi verificare costumelor populare, până la anunţarea oficială a rezultatelor, a durat mai bine de 12 ore de la încheierea evenimentelor prilejuite de Ziua Constumului Popular, care a avut loc la Năsăud.

Palatul Parlamentului – Gigantul arhitectural

Palatul Parlamentului este cea mai mare, cea mai grea și cea mai scumpă clădire administrativă din lume, cu o valoare estimată la 4 miliarde de dolari în 2006.

Cel mai lung meci de baschet

În 2007, sibienii au jucat un meci de baschet care a durat 80 de ore, stabilind un record impresionant.

Cea mai lungă scrisoare pentru Moș Crăciun

În 2008, elevii din Brașov au scris o scrisoare de 413,8 metri lungime, implicând 2.110 copii.

Cea mai lungă trenă a unei rochii de mireasă

În 2009, la E-Mariage Fest, a fost creată o rochie cu o trenă de 1.579 de metri.

Astăzi, Guinness World Records livrează conținut de top, nu doar prin cărți, ci și prin emisiuni TV, presa scrisă sau pe rețele sociale și evenimente live.

Nu toate recordurile sunt incluse în faimoasa carte, ci ele sunt doar omologate de Guinness World Records – lansat într-o cafenea din Londra într-o zi de august 1954. De atunci, a devenit un simbol al performanței și curajului, fiind tradusă în 23 de limbi și publicată în peste 100 de țări.

România continuă să-și lase amprenta asupra istoriei mondiale prin talentul, determinarea și creativitatea cetățenilor săi. Aceste recorduri sunt dovada că fiecare cititor poate aspira la excelență și la recunoașterea globală.