Cât costă un sejur la schi, în 2026, în principalele statiuni montane?

Sezonul de schi de la începutyl acestui an arată o tendință clară de stabilitate și preferință pentru destinațiile tradiționale din România. Conform datelor furnizate de Travelminit, Poiana Brașov și stațiunile din Valea Prahovei rămân cele mai căutate de turiști, precum Sinaia, Bușteni sau Predeal.

Acestea sunt urmate de orașele Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu, ca puncte de acces către pârtii. În același timp, stațiunile mai mici încep să atragă turiști care caută o alternativă mai liniștită și mai accesibilă la aglomerația din centrele mari.

Prețuri

Prețurile medii pe noapte au crescut față de sezonul trecut, dar într-un ritm moderat. În Poiana Brașov, tariful mediu este de 164 euro pe noapte, față de 148 de euro, în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 11%.

În Sinaia, prețul mediu a ajuns la 114 euro pe noapte, comparativ cu 107 euro în sezonul anterior.

În Bușteni, creșterea este mai accentuată, de la 97 euro la 111 euro pe noapte (aproximativ 14%), iar în Predeal, prețul mediu a urcat de la 111 euro la 122 euro, o creștere de aproape 10%.

Durata medie a sejurului este de două nopți în toate aceste destinații, ceea ce indică faptul că majoritatea turiștilor aleg escapade scurte de weekend sau mini-vacanțe pentru ski, mai degrabă decât sejururi lungi.

Pentru a facilita accesul la aceste destinații și a răspunde nevoilor diferite ale turiștilor, Travelminit a lansat o campanie specială de cazare în apropierea pârtiilor de schi din România.

Oferta include atât unități prietenoase pentru familii, cu gratuitate pentru copiii sub 6 ani, cât și cazări apreciate de cupluri, cu facilități speciale și reduceri pentru membrii VIP. Astfel, atât stațiunile mai mici și liniștite, cât și centrele tradiționale mai aglomerate, oferă opțiuni potrivite pentru diferite tipuri de escapade de iarnă.

Hotelurile domină preferințele turiștilor

În sezonul de iarnă, confortul și proximitatea față de pârtii sunt esențiale, iar acest lucru se reflectă în tipul de cazare ales. În Poiana Brașov, 63% dintre rezervări sunt în hoteluri, iar 17% în pensiuni.

Predealul are una dintre cele mai ridicate ponderi de hoteluri, cu 66% din rezervări, dar și un segment puternic de pensiuni, cu 28%. În Sinaia, 56% dintre turiști aleg hoteluri, iar 15% pensiuni, iar în Bușteni, hotelurile reprezintă 41% din rezervări, cu pensiunile la 16%.

Aceste cifre arată că turiștii caută în principal servicii complete, facilități și acces rapid la pârtiile de ski, dar și că pensiunile rămân o opțiune relevantă, mai ales pentru familii sau pentru grupurile de prieteni.

Stațiunile mai mici precum Harghita Mădăraș, Rânca, Băile Tușnad sau pârtiile de pe Transalpina atrag turiști care caută un cadru mai aerisit, experiențe autentice și accesibilitate mai bună la pârtii, fără aglomerația din centrele mari.

Alternative mai accesibile și experiențe relaxate

Pe lângă cazare și transport, turiștii trebuie să ia în calcul și costurile pentru echipament și acces pe pârtii. În stațiuni precum Harghita Mădăraș, un skipass de o zi pentru adulți pornește de la aproximativ 160-180 RON, iar închirierea unui set complet de ski sau snowboard poate fi de 90-110 de lei pe zi, cu opțiuni pentru copii sau echipamente mai performante la tarife ușor mai mari. În stațiunea Rânca, un skipass standard pentru o zi costă în jur de 150 de lei pentru adulți și aproximativ 100 RON pentru copii, iar echipamentul de ski se poate închiria la tarife de aproximativ 25-30 de lei pe zi pentru set complet (schiuri, clapari, bețe).

Chiar și cu aceste costuri, vacanțele pe aceste pârtii rămân mai accesibile decât în marile centre montane. Diferențele de preț, atmosfera mai liniștită și peisajele naturale contribuie la creșterea atractivității acestor stațiuni ca alternativă pentru turiștii care vor să evite aglomerația.