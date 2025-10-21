Competențele de AI și big data vor atrage cel mai mare interes pe piața muncii

Capacitatea de lucru cu instrumente de inteligență artificială și big data (86%), reziliența (77%), gândirea creativă și alfabetizarea digitală (74% fiecare) reprezintă competențele prioritare pe piața muncii, până în 2030.

Rețelele și securitatea cibernetică (71%) sunt, de asemenea, prioritare, potrivit raportului Future of Jobs 2025 – World Economic Forum, se arată îmtr-un comunicat.

Studiul arată că, la nivel global, până în 2030, AI și automatizarea vor duce la pierderea a 92 de milioane de locuri de muncă, dar și la crearea a 170 de milioane — deci un plus net de 78 de milioane. De asemenea, 22% din locurile de muncă existente se vor schimba radical.

„Inteligența artificială probabil că nu va înlocui oamenii, însă va transforma semnificativ modul în care muncim. În timp ce unele joburi vor dispărea, altele vor evolua și vor apărea noi oportunități pentru cei care înțeleg cum să integreze tehnologia în munca lor.

Viitorul nu este despre înlocuirea forțată a locurilor de muncă, ci despre dezvoltarea competențelor și a unor noi abilitati. Aceasta, pentru a răspunde cerințelor unei piețe dinamice și tehnologizate, un viitor în care cei care vor ști cum să folosească AI vor fi cei care se vor diferenția”, declară Mădălina Uceanu, fondator HumAInity.

Marile companii de consultanță estimează că, până în 2030, aproximativ 30% din orele de muncă actuale vor fi automatizate. Organizațiile care valorifică la maximum potențialul talentelor pot genera de până la trei ori mai mult venit per angajat față de media pieței.

Aceste date subliniază o realitate clară: planificarea strategică a forței de muncă devine la fel de esențială precum gestionarea capitalului financiar.

Printre temele principale dezbătute în cadrul HumAInity 2025 se numără tendințele economice și de piață care modelează forța de muncă în era AI. Liderii discută despre construirea unor medii în care oamenii și tehnologia colaborează eficient, și dezbaterea momentului, „AI înlocuiește oamenii?”, o sesiune cu perspective multiple și concluzii practice.

De asemenea, se vor aborda etica în era AI, colaborarea intergenerațională într-un mediu AI-driven, precum și workshopul interactiv de carieră. Participanții vor lucra cu instrumente precum Career Canvas și planuri de acțiune personalizate.

Evenimentul aduce pe scenă specialiști în leadership, psihologie, tehnologie și strategie: Radu Hanga (președintele CA al Bursei de Valori București), Andreea Stanescu (head of Business Management, Infrastructure & Cloud, Site Lead Romania, London Stock Exchange), Ciprian Todea (AI expert and entrepreneur), Andrei Stupu (Fullbrigh Doctoral Research at Harvard, Intelligence), Diana Stafie Parfeni (Foresight Strategist), Domnica Petrovai (Emotional Healthy Workplaces Expert), Irina Verioti (HR Operations and Governance Expert), Mădălina Vilău (CX & EX Expert, Entrepreneur), Ana-Maria Baciu (TOP 250 Women in IP) și Victor Kapra (Jurnalist Civilization.ro).

Evenimentul este dedicat liderilor de business, directorilor și managerilor HR, profesioniștilor din domeniul tehnologiei și al dezvoltării organizaționale, precum și oricui își dorește să înțeleagă cum se construiește viitorul muncii în era AI.