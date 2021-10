Conferința de Cloud – ediția a 5-a aduce în prim plan noile tehnologii

Cea de-a 5-a editie a Conferintei de Cloud va avea loc, online, pe 14 octombrie, anunță compania Avaelgo, initiatoarea proiectului.

Precizările transmise redacției:

Adresata persoanelor de decizie, specialistilor tehnici si profesionistilor IT care au in vedere solutiile Cloud de la Microsoft, conferinta se remarca ca un evenimentul anual de prestigiu. Temele de anul acesta sunt dedicate inteligentei artificiale si modului in care expansiunea ei va marca o revolutie in lumea digitala cu trecerea in noua era a interconectarii.

Cloud Conference 2021 va debuta la ora: 9:30, cu o serie de sesiuni avându-l drept keynote speaker pe Daniel Rusen, director de marketing si operatiuni la Microsoft.

Gazda evenimentului va fi Mihai Tătăran, directorul general al Avaelgo, iar specialisti din domeniul tehnologiei vor aduce mai multa claritate asupra potentialului extraordinar pe care il au aplicatiile bazate pe inteligenta artificiala atat in afaceri, cat si in viata de zi cu zi.

Noutatile lansate de companii importante, de la Microsoft, la Arggo Consulting, BitTitan si Fortinet, vor fi prezentate in cadrul acestui eveniment, care are ca rol sa puna la dispozitia mediului romanesc de afaceri atat solutii inovatoare pentru eficientizarea proceselor interne, cat si o viziune actuala cu privire la impactul pe care digitalizarea il are asupra initiativelor antreprenoriale.

„Suntem diferiti si sunt mandru ca pot spune asta. Avem in echipa specialisti certificati Microsoft, ceea ce este o dovada a faptului ca dispunem de cunostintele necesare pentru a rezolva orice provocare tehnologica din aria noastra de expertiza. In ultimul an, aceasta experienta ne-a ajutat sa intram in contact cu multe companii blocate din cauza pandemiei, afaceri pe care le-am redresat cu ajutorul tehnologiei, iar astazi sunt in continua crestere ”, a declarat Mihai Tătăran .

Printre temele abordate, care sunt direct aplicate la viata cotidiana, se numără provocarile prin care trec companiile in era work-from-home. Criza sanitara a accelerat tendintele conturate in ultimii ani, grabind implementarea solutiilor de digitalizare pentru a face fata unor noi provocari intr-un timp foarte scurt.

Pentru a veni in intampinarea mediului de afaceri in contextul work-from-home, experti ai domeniului prezinta tehnologii de ultima generatie care au in vedere continuitatea afacerilor si a fluxurilor de lucru, conectivitatea angajatilor la sisteme si procese sau securitatea informatiilor. Totodata, vor fi prezentate strategii de continuare a digitalizarii proceselor, detaliind etapele proiectului, de la evaluarea provocarilor si solutiile adecvate, pana la ciclurile de rafinare, etapele de implementare si intretinere.

Viziunea asupra viitorului este aparitia unor noi domenii, pe care nici nu ni le putem imagina. Pentru a intelege si a valorifica oportunitatile aduse de aceste tendinte in tehnologie, companiile trebuie sa-si evalueze atent optiunile, asimiland solutiile potrivite propriilor procese, pentru a construi viitorul incepand de azi.

Incubation Workshop, de la Detaliind scenarii si situatii concrete de utilizare, expertii invitati in Conferinta de Cloud propun solutii menite sa creasca productivitatea si sa minimizeze costurile, toate acestea fara a impacta procesele existente din cadrul companiilor sau tocmai pentru a le eficientiza. Cele mai noi tehnologii Microsoft Azure sau Cloud-ul Microsoft, Office 365 sau Microsoft 365, aduc solutii inovatoare de securitate si business process management, strategii eficiente de administrare a instantelor de cloud sau dezvoltarea eficienta de aplicatii. Aplicatii precum, de la Avaelgo , ofera instrumentele necesare pentru ca orice afacere sa-si defineasca o strategie de migrare catre cloud.

Conferinta este o importanta platforma de dialog, in care profesionisti, decidenti si reprezentanti ai mediului de afaceri vor pune in discutie oportunitatile si provocarile actuale, in tandem cu specialisti implicati direct in domeniul transformarii digitale.

Compania Avaelgo, organizator Cloud Conference inca din 2017 vine cu intreaga sa experienta si capabilitatile tehnice pentru implementarea tehnologiei cloud, beneficiind de o pozitie favorabila dobandita in anii de parteneriat activ cu Microsoft. Reputatia Avaelgo este sustinuta de echipa bine inchegata, cu competente tehnice si de business avansate, cu o preocupare continua in zona de inovatie si oferirea de servicii la standarde inalte.

Printre temele care vor fi puse in discutie se numara:

Migrating Enterprise Applications to Microsoft Azure;

Machine Learning in Real-Life Projects with Microsoft Azure;

Time-as-a-Service for People and Businesses;

Empowering Innovation for All Industries with Microsoft Power Platform;

How to deliver fast, secure, and scalable migrations to Microsoft365 with MigrationWiz s.a.