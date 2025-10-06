Conferința de Securitate Cibernetică 2025 – Colaborarea într-o perioadă de incertitudine global

În perioada 6-9 octombrie, va avea loc ediția din acest an a Conferinței de Securitate Cibernetică de la București (BCC2025), cu tema „Colaborarea în domeniul securității cibernetice într-o perioadă de incertitudine globală”.

Evenimentul va reuni factori de decizie de top la nivel internațional, reglementatori, directori din industrie, oficiali guvernamentali, experți academici și părți interesate din domeniul apărării cibernetice globale.

„Sesiunile panel vor pune accent pe implementarea practică a celor mai recente politici și legislații ale UE în domeniul securității cibernetice, inclusiv Directiva NIS2, Legea privind Reziliența Cibernetică, Legea Securității Cibernetice a UE și Legea Solidarității Cibernetice. De asemenea, discuțiile vor aborda războiul în curs din Ucraina, provocările legate de reziliența democratică în Moldova și recentele alegeri naționale din România, toate subliniind necesitatea urgentă de a consolida apărarea cibernetică în diverse sectoare și peste granițe”, potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), organizatoul evenimentului.

Conferința are sprijinul Centrului Național de Coordonare al României (NCC-RO) și al Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) și beneficiază și de colaborarea cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) și cu Centrul European de Competență în Securitate Cibernetică (ECCC).