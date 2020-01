Conferința Factory 4.0: Futurologul Gerd Leonhard, despre roboți și industria viitorului, la București

Gerd Leonhard, o personalitate recunoscută la nivel mondial pentru viziunea și proiectele sale legate de economia viitorului, prezentate în cadrul celor peste 1700 de evenimente organizate, din 2004 și până în prezent, în peste 60 de țări din întreaga lume, va fi principalul invitat al conferinței Factory 4.0, eveniment care va avea loc pe 12 mai, la Face Convention Center din București.

CEO-ul The Futures Agency va vorbi, la București, în fața a peste 800 de oameni de afaceri, experți în tehnologie și Industry 4.0, manageri și angajați a unor companii interesate de inovație și tehnologie, despre modul în care noile tehnologii vor revoluționa economia și societatea, despre noile skill-uri digitale pe care oamenii, indiferent că sunt patroni sau angajați, vor trebui să și le însușească în viitorul apropiat pentru a rămâne competitivi într-o lume în care schimbările fundamentale aduse de robotică și noile tehnologii, precum 5G, sunt pe cale să se producă.

Pe lista partenerilor lui Gerd Leonhard se află câteva dintre cele mai importante companii la nivel internațional, precum Google, Sony, UBS, Mastercard, Unilever, Lloyds Bank, WWF, Nokia, The Guardian, Telkom Indonesia, Siemens etc.

Alături de Gerd Leonhard, pe scena de la Face Convention Center se va afla și Lorena Ioniță, Deputy Head of Unit al Comisiei Europene, care va prezenta detalii concrete despre noua strategie UE pentru industrie și despre oportunitățile pe care firmele românești le pot accesa din fonduri europene.

„Progresele înregistrate în inteligența artificială, IoT, robotică, automatizare, biotehnologie și tehnologia 3D vor aduce transformări majore în toate industriile europene. Viitorul model industrial european, dezvoltat până în 2030, va conecta cu succes progresele economice cu provocările majore de mediu și cele sociale”, se precizează în noua strategie UE privind Politica Industrială 2030, ale cărei coordonate esențiale pentru mediul de business românesc vor fi detaliate în cadrul Factory 4.0.

În cadrul conferinței va fi prezent și cunoscutul inventator și antreprenor român Cornel Amariei, prezentat de Junior Chamber International (JCI) drept unul dintre cei mai remarcabili 10 tineri din lume și inclus de revista Forbes din SUA în top 10 – cei mai influenți tineri cu vârsta sub 30 de ani din Europa.

Autor a peste 50 de invenții în ultimii 5 ani, fondatorul Lumen va vorbi, printre altele, despre cum să gândim pentru viitor, despre modul în care inovația, noile tehnologii vor schimba lumea în care trăim.

În cadrul evenimentului, prezentat de cunoscutul jurnalist George Buhnici, vor prezenta informații esențiale despre proiectele de digitalizare, de la automatizare și Big Data & Analytics, la Integrarea sistemelor, Simularea realității, Internet of things, Securitatea Cibernetică, Servicii Cloud, Print 3d și Realitatea Augumentată o serie de experți de la cele mai importante companii care promovează Industry 4.0, precum Krause Hans Michael (Market and Product Management PLC Responsible BOSCH), Markus Jahn (Director of Sales Operations & International Sales EPLAN), Volker Schütz (Tehnical Manager Industry 4.0 IFM Electronic), Radu Costan (Market Development Manager Accenture), Daniel Rusen (Marketing and Operations Director Microsoft România), Adrian Sandu (Secretar general și membru board ACAROM), Norbert Sebeși (Sales Manager Kuka), Laurențiu Nae (Co-Founder Digital Twin), Cătălin Lepinzean (Business Development Manager Phoenix Contact) și Marius Hărătău (General Manager Academia Industrială).

În cadrul conferinței și workshop-urilor dedicate, vor fi abordate teme precum “Technology vs. Humanity – The Future is already here“, ,,Industry 4.0 needs a complete automation solution’’, ,,Realizarea potențialului prin digitalizarea producției’’, „The new EU industrial strategy”, „Antreprenoriat și Industry 4.0”, „Integrated Value Chain”, „The future of cyber security and automation” și „Industry 4.0: oameni, procese și tehnologii”.

„Economia românească se află în pragul unor schimbări semnificative, determinate de a patra revoluție industrială, Industry 4.0. Implementarea robotizării, automatizarea proceselor, optimizarea fluxurilor de producție cu ajutorul software-urilor dedicate și AI, pregătirea angajaților în domeniul noilor tehnologii – sunt elemente care vor face tot mai mult diferența la capitolul competitivitate în viitor. Factory 4.0 va aduce în același loc furnizorii de tehnologie, companiile interesate și forța de muncă, într-o dezbatere maraton, cu exemple concrete și oportunități de colaborare. Așa cum preconizează și Strategia UE privind Industria 2030, economia românească, investitorii trebuie să se focuseze pe noile tehnologii, pentru a nu rata cursa globală pentru competitivitate”, a declarat Marius Hărătău, managerul Academia Industrială.

Conferința Factory 4.0 este organizată de Best Smart Digital, compania care dezvoltă proiectul ,,Academia Industrială’’ în România.

Academia Industrială a dezvoltat, până în prezent, peste 25 de workshop-uri și conferințe ,,Factory 4.0’’ în București și principalele orașe din țară, la care au participat peste 1000 de angajați de la peste 580 de companii din toate sectoarele economice, interesați de training-uri și cursuri de pregătire în domeniu proiectelor de digitalizare.

Mai multe detalii despre evenimentul Factory 4.0 de la Face Convention Center din București pot fi aflate de pe site-ul www.factory40.ro.