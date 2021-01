Conferinţa online „Coronavirusul şi Cyberspaţiul: un an de schimbări şi provocări”, va avea loc, în perioada 28-29 ianuarie are loc, fiind organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Colegiul de Ştiinţe Economice şi IT din cadrul Universităţii WSEI din Cracovia şi Institutul pentru studii în domeniul securităţii cibernetice (CyBureau) din Israel.



În cadrul conferinţei vor fi abordate subiecte precum provocările la adresa securităţii cibernetice în perioada pandemiei de coronavirus, modul de muncă online, învăţământul online, fake news şi dezinformarea, securitatea informatică şi criminalitatea cibernetică în perioada coronavirusului.

Printre vorbitorii în cadrul evenimentului se numără profesorul Puiu Lucian Georgescu, rectorul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, doctorul Tal Pavel, fondatorul şi directorul CyBureau, Adrian Victor Vevera, director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI), Claudia Nicolae, director general al Agerpres şi Toma Cîmpeanu, director executiv al Asociaţiei Naţionale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).