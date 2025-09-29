Cum schimbă tehnologia călătoriile românilor

Tehnologia transformă industria turismului în întreaga Europă. Inteligența artificială, automatizarea și platformele digitale au devenit instrumente esențiale, oferind călătorilor experiențe mai fluide și pentru a deschide noi surse de venit pentru companiile de turism.

În piețele din vestul Europei, mulți jucători din turism au adoptat deja soluții digitale care îi ajută să anticipeze nevoile clienților, să își eficientizeze operațiunile și să crească veniturile din servicii adiționale. Prin contrast, industria turismului din România rămâne fragmentată și slab digitalizată, un decalaj care reprezintă, însă, o oportunitate unică pentru inovație și dezvoltare.

Paxport, un important furnizor european de tehnologie pentru turism, își propune să fie un catalizator al schimbării, aducând în România soluții de ultimă generație. Compania dorește să sprijine companiile aeriene locale, operatorii de chartere și agențiile de turism să facă pasul către transformarea digitală, astfel încât turiștii români să se bucure de aceeași experiență de rezervare și călătorie fluidă ca în piețele mai mature.

Peste 50% dintre companiile din turism, la nivel european, folosesc tehnologii și soluții AI

În sectorul turistic, mai mult de jumătate dintre furnizorii de cazare utilizează instrumente precum tarife dinamice (52%) sau chatboți (58%) pentru a servi mai bine clienții și a crește veniturile. În schimb, piețele din Europa de Est, inclusiv România, rămân în mare parte subdigitalizate, multe operațiuni fiind încă realizate manual. Acest decalaj creează un potențial major pentru inovație și pentru companii precum Paxport, care pot aduce tehnologii performante ce sporesc eficiența, maximizează veniturile adiționale și îmbunătățesc experiența pasagerilor.

„La Paxport, credem că România este pregătită pentru următorul pas. Tehnologia poate ajuta industria turismului să devină mai eficientă, să genereze venituri mai mari și să ofere clienților experiențe superioare”, a declarat Johanna Strand, head of Commercial la Paxport AB.

Unul dintre produsele de vârf Paxport este PaxShop, o piață digitală pentru servicii adiționale care permite companiilor aeriene și touroperatorilor să personalizeze și să vândă servicii suplimentare – de la alegerea locului și bagaje, până la transferuri și activități la destinație – într-un mod simplu și automatizat. Integrarea PaxShop le permite operatorilor din România să deschidă noi fluxuri de venit și, în același timp, să le ofere pasagerilor o experiență mai personalizată.

Platforma schimbă deja modul în care companiile aeriene și touroperatorii din Europa interacționează cu clienții lor și creează premisele adoptării și în piețele emergente, precum România.

În plus, Paxport dezvoltă un chatbot bazat pe inteligență artificială integrat în PaxShop, conceput pentru a ajuta utilizatorii direct, fără a mai fi nevoie de apeluri sau emailuri către suport. Dacă problema nu poate fi rezolvată de chatbot, sistemul creează automat un tichet de suport, asigurând astfel că fiecare solicitare este preluată și rezolvată eficient. Este încă un pas spre a face companiile de turism mai agile și mai receptive la nevoile clienților.

Pe lângă PaxShop, Paxport oferă și PaxFaB, o platformă cu conexiune unică ce oferă acces la conținut de zboruri de la peste 100 de companii aeriene: de la operatori low-cost și charter, până la furnizori NDC. În loc să întrețină zeci de integrări separate, agențiile de turism pot gestiona totul printr-o singură conexiune. Platforma procesează zilnic peste 12 milioane de căutări și permite vânzarea celor mai potrivite tarife, cu hărți și servicii adiționale incluse. Pentru piața din România, unde rezervările charter și pachetele turistice sunt adesea gestionate manual, PaxFaB reprezintă o cale directă către eficiență europeană și rate de conversie mai mari.

Nu în ultimul rând, Pax2Pay – soluția digitală de plăți a companiei – vine să rezolve una dintre cele mai mari provocări din turism: costurile și complexitatea procesării plăților. Taxe ridicate, reconciliere complicată și transferuri internaționale costisitoare reduc marjele operatorilor. Pax2Pay schimbă acest model, oferind servicii de plată securizate, digitale, deja disponibile în 35 de țări și care procesează anual peste 1,1 miliarde £. Cu carduri virtuale, transferuri în timp real și rebate-uri la fiecare tranzacție, Pax2Pay transformă plățile dintr-un centru de cost într-o sursă de profitabilitate și avantaj competitiv pentru companiile de turism din România.

Paxport este o companie europeană de tehnologie pentru turism, dedicată sprijinirii companiilor aeriene, agențiilor de turism și touroperatorilor în optimizarea proceselor și a veniturilor prin soluții digitale inovatoare. Cu accent pe vânzările de servicii adiționale, automatizare și experiența clienților, Paxport dezvoltă tehnologiile de nouă generație care modelează viitorul călătoriilor în Europa și la nivel global.