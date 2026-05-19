Dacia Sandriders continuă ofensiva W2RC în Argentina

Dacia Sandriders pornește într-o adevărată misiune de explorare în America de Sud pentru etapa de la jumătatea sezonului W2RC, programată între 24 și 29 mai.

• Câștigătorul Raliului Dakar ajunge în America de Sud pentru etapa a treia

• Două victorii consecutive propulsează Dacia Sandriders în fruntea clasamentelor

• Desafío Ruta 40 reprezintă o nouă provocare pentru Sandriders

• O etapă la fel de spectaculoasă pe cât este de solicitantă, între terenuri variate și peisaje impresionante

• Loeb îl devansează pe Al-Attiyah cu șapte puncte, în timp ce Moraes rămâne în lupta pentru titlu

• Boulanger, Lurquin și Zenz își continuă rolurile esențiale în navigație.

Echipa Dacia Sandriders debutează la Desafío Ruta 40 cu obiectivul clar de a continua seria succeselor prin cele trei echipaje înscrise în categoria Ultimate. Este lider în clasamentele Campionatului Mondial FIA de Rally-Raid la categoriile piloți, navigatori și constructori după două runde intense, potrivit unui comunicat transmis redacției.

După victoriile remarcabile obținute în Raliul Dakar, în ianuarie, și la Raliul Portugaliei, în martie, Dacia Sandriders mizează pe aceeași formulă de echipaje pentru prima sa participare în Argentina.

Campionul mondial Lucas Moraes face o scurtă deplasare din Brazilia pentru Desafío Ruta 40, urmând să concureze alături de navigatorul german Dennis Zenz. Cei doi ajung în Argentina după locul patru obținut în Raliul Portugaliei, cel mai bun rezultat al lor de când s-au alăturat echipei Dacia Sandriders, pentru sezonul 2026.

Qatarezul Nasser Al-Attiyah continuă parteneriatul cu belgianul Fabian Lurquin, câștigător și el al Raliului Dakar 2026, având ca obiectiv revanșa după o etapă dificilă în Portugalia. Al-Attiyah a câștigat Desafío Ruta 40 în 2023, iar trei dintre cele șase victorii ale sale în Raliul Dakar au venit în perioada în care celebra cursă s-a desfășurat în America de Sud, între 2009 și 2019.

Echipajul francez Sébastien Loeb / Édouard Boulanger completează ofensiva echipei Dacia Sandriders la Desafío Ruta 40 și pornește în această etapă din postura de lider al clasamentelor W2RC la piloți și navigatori, după victoria obținută la Raliul Portugaliei.

Desafío Ruta 40, care are startul și sosirea în orașul argentinian San Juan, revine în calendarul W2RC pentru cea de-a 13-a ediție, după ce a găzduit ultima dată campionatul în 2024. Pentru prima dată din 2017, traseul include și San Rafael, în provincia Mendoza, renumită pentru peisajele sale spectaculoase.

Cu o lungime totală de 2.993 kilometri, dintre care 1726 kilometri cronometrați împărțiți pe cinci etape, Desafío Ruta 40 va pune echipajele la încercare pe terenuri extrem de variate: dune de nisip, râuri, câmpuri de sare și piste montane aflate la altitudine.

Desafío Ruta 40 vine într-un moment-cheie al sezonului. Cu doar două etape rămase ulterior, obiectivul Dacia Sandriders va fi maximizarea punctelor în toate cele trei clasamente mondiale, într-o competiție extrem de solicitantă și cu adversari puternici.

Cele trei mașini Dacia Sandrider aliniate la startul raliului sunt alimentate cu combustibil sustenabil furnizat de Aramco și echipate cu pneuri BFGoodrich.

Tiphanie Isnard, Team principal Dacia Sandriders

După două victorii consecutive în Campionatul Mondial FIA de Rally-Raid în acest sezon, echipa Dacia Sandriders abordează pentru prima dată Desafío Ruta 40 într-o formă excelentă.

Tiphanie Isnard, team principal Dacia Sandriders, privește înainte către provocarea din Argentina: „Suntem încântați să mergem în Argentina, un adevărat tărâm al rally-raid-ului, și să descoperim un teren încă nou pentru Dacia Sandriders. Va fi o provocare completă, cu câmpuri de sare, traversări de râuri și trecerea Anzilor la altitudini de peste 3000 de metri. Sunt toate ingredientele pentru o cursă extrem de solicitantă.

Echipa a depus o energie uriașă în pregătirea acestei etape, într-un calendar foarte comprimat: abia trei săptămâni între Raliul Dakar și Raliul Portugaliei, apoi doar două săptămâni pentru expedierea întregului echipament în Argentina. Cu toate acestea, toată lumea s-a mobilizat exemplar pentru a fi pregătită, iar mașinile au fost reconstruite complet într-un timp record.

Abordăm această rundă cu ambiția de a continua seria victoriilor după două succese consecutive și de a ne menține în fruntea campionatului. Știm că provocarea va fi una dificilă, dar avem și amintiri puternice aici: Sébastien din WRC, Nasser din Raliul Dakar, Lucas pe continentul său natal. Pentru mine există întotdeauna ceva foarte special în a trăi pasiunea incredibilă a fanilor argentinieni.”

Desafio Ruta 40 2026: Traseul, pe scurt

Competiția va debuta pe 25 mai, cu o primă etapă desfășurată în principal pe macadam, sub forma unei bucle în jurul orașului San Juan. Echipajele vor avea de gestionat inclusiv porțiuni prin albii de râu secate.

Pe 26 mai, etapa a doua va coborî spre sud, către provincia Mendoza, cu sosirea la al doilea bivouac din San Rafael. Traseul va combina piste de macadam, câmpuri de sare și nisip, dar și asfalt și dune. Cu 720 de kilometri în total, aceasta va fi cea mai lungă zi din Desafío Ruta 40.

Etapa a treia, programată pe 27 mai, va fi marcată de traversarea dunelor de la El Nihuil, înaintea unei secțiuni rapide pe câmpuri de sare și a unei părți finale pe piste montane. Cu 409 kilometri cronometrați, aceasta este cea mai lungă probă specială a cursei.

Etapa a patra, pe 28 mai, urcă până la 3.200 metri altitudine, pe măsură ce concurenții revin spre San Juan traversând Munții Anzi, cu secțiuni tehnice, stâncoase și porțiuni de nisip fesh-fesh.

În ultima etapă, pe 29 mai, echipajele vor avea de gestionat din nou altitudinea și traversările de albii de râu, pe drumuri ce amintesc de probele speciale din Campionatul Mondial de Raliuri.

Zenz intră în ritm în Argentina

Dennis Zenz apreciază atmosfera din Argentina, dar este conștient de dificultatea provocării de la Desafío Ruta 40: „Abia aștept să revenim în competiție pentru etapa a treia din Campionatul Mondial FIA de Rally-Raid, în Argentina. Sunt foarte fericit să revin alături de familia Dacia Sandriders, cu trei echipaje extraordinare.

Și mă bucur să mă întorc în Argentina, un loc special, cu atât de mulți fani pasionați, oameni prezenți de-a lungul traseului și pe probe pentru a susține sportul nostru, ceea ce este incredibil. Va fi o cursă foarte dificilă deoarece vom întâlni toate tipurile de teren, nu doar probe de rally-raid, ci și dune. Este o adevărată cursă de cross-country, astfel că va fi extrem de solicitantă atât pentru echipaje, cât și pentru mașini.

Pentru noi, obiectivul este o nouă victorie pentru familia Dacia, pentru a ne menține în fruntea clasamentului constructorilor și pentru a continua lupta la vârful clasamentelor de piloți și navigatori. Suntem foarte entuziasmați, toată lumea este extrem de motivată să facă o treabă bună și abia așteptăm să atacăm probele speciale din Argentina.”

Declarații-cheie

Nasser Al-Attiyah (Qatar), pilot, Dacia Sandriders: „După abandonul din etapa a treia din Portugalia, venim în Argentina cu obiectivul de a obține multe puncte și de a reveni în fruntea campionatului. Știu din experiențele anterioare din Argentina că nu va fi deloc ușor, însă Dacia Sandrider este o mașină foarte performantă și capabilă să facă față terenului dificil și varietății de condiții pe care le vom întâlni pe probe. Sunt încrezător că vom avea o cursă bună.”

Sébastien Loeb (Franța), pilot, Dacia Sandriders: „Sunt fericit să revin în Argentina pentru că am avut întotdeauna amintiri foarte frumoase de acolo. Este o țară care îmi place foarte mult, cu o atmosferă extraordinară, raliuri interesante, probe speciale, frumoase și fani foarte călduroși și entuziaști, ceea ce este mereu motivant pentru noi. De asemenea, am avut rezultate bune în Argentina în trecut, așa că sperăm să facem o cursă puternică, să obținem puncte importante și să ne consolidăm poziția în campionatul mondial.”

Lucas Moraes (Brazilia), pilot, Dacia Sandriders: „Sunt foarte motivat pentru etapa din Argentina. Este un teren solicitant, care combină navigația precisă cu secțiuni rapide și tehnice – exact tipul de provocare pe care îl căutăm în W2RC. Am concurat aici în 2024 și am reușit să câștigăm o etapă, în fața unui public numeros.

Venim bine pregătiți, cu un ritm solid după ultimele curse. Obiectivul este clar: să fim constanți în fiecare zi și să luptăm pentru pozițiile din frunte. Argentina oferă întotdeauna o cursă dură, dar este și una dintre cele mai speciale etape din calendar.”

Echipele Dacia Sandriders

#299: Nasser Al-Attiyah (QAT) / Fabian Lurquin (BEL)

#219: Sébastien Loeb (FRA) / Édouard Boulanger (FRA)

#223: Lucas Moraes (BRA) / Dennis Zenz (GER)

Informații-cheie Desafío Ruta 40 2026

Start: San Juan, Argentina – 24 mai

Sosire: San Juan, Argentina – 29 mai

Etape: 5

Distanță probe speciale: 1.726 kilometri

Distanță totală: 2.993 kilometri

Rezultate Dacia Sandriders în 2026

Raliul Dakar (3 – 17 ianuarie), etapa WRC 1 din 5

1. Nasser Al-Attiyah (QAT) / Fabian Lurquin (BEL), 48h56m53s

4. Sébastien Loeb (FRA) / Édouard Boulanger (FRA), +15m10s

7. Lucas Moraes (BRA) / Dennis Zenz (GER), +47m50s

11. Cristina Gutiérrez (ESP) / Pablo Moreno (ESP), +1h29m49s

Raliul Portugaliei (17-22 martie), etapa WRC 2 din 5

1. Sébastien Loeb (FRA) / Édouard Boulanger (FRA), 10h58m52s

4. Lucas Moraes (BRA) / Dennis Zenz (GER), +4m36s

19. Nasser Al-Attiyah (QAT) / Fabian Lurquin (BEL), +18h 19m 03s

Clasamente provizorii

Piloți, după etapa WRC 2 din 5

1. Sébastien Loeb – 87 puncte

2. Nasser Al-Attiyah – 80 puncte

3. Seth Quintero – 61 puncte

4. Mattias Ekström – 53 puncte

5. Lucas Moraes – 53 puncte

6. João Ferreira – 46 puncte

Navigatori după etapa WRC 2 din 5

Édouard Boulanger – 87 puncte

2. Fabian Lurquin – 80 puncte

3. Andrew Short – 61puncte

4. Emil Bergkvist – 53 puncte

5. Dennis Zenz – 53 puncte

6. Filipe Palmeiro – 46 puncte

Constructori după etapa WRC 2 din 5

Dacia Sandriders – 250 puncte

2. Toyota Gazoo Racing W2RC – 167 puncte

3. Ford Racing – 129 puncte

Desafío Ruta 40 2026: Cifra-cheie

40: Etapa a treia a Campionatul Mondial FIA de Rally-Raid (W2RC) își ia numele de la Ruta Nacional 40, cea mai lungă și faimoasă șosea din Argentina, care se întinde paralel cu Munții Anzi.