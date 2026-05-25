Debut de sezon estival: oferte de la 47 lei/noapte pe Riviera Românească, în minivacanța de Rusalii

Minivacanța de Rusalii și 1 Iunie lansează sezonul estival, în care turiștii aleg, în mod special, litoralul, unde pe Riviera Românească tarifele pornesc de la 47 lei/persoană/noapte pentru acest început de vacanță.

Potrivit datelor furnizate de BIBI Touroperator, rezervările se situează, în prezent, la un nivel ușor inferior față de anul trecut. Motivul ar fi că Rusaliile sunt sărbătorite mai devreme în acest an. Totodată, scăderea valorii voucherelor de vacanță și a puterii de cumpărare fac ca decizia de achiziție să fie amânată până în apropierea datei plecării.

Cu toate acestea, operatorii din turism estimează o creștere a cererii, în cursul acestei săptămâni. Tendința este susținută de interesul tot mai mare pentru ofertele „last minute” disponibile în sistemele de rezervări ale agențiilor de turism, în special pentru stațiunile de pe Riviera Românească.

Însă și stațiunile montane si destinațiile rurale sunt la mare căutare.

Cele mai căutate destinații în minivacanța de Rusalii:

Litoral: Eforie Nord, Mamaia și Neptun – Olimp

Balneo: Călimănești-Căciulata, Băile Felix și Băile Herculane.

Munte: Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina.

Delta Dunării: Sulina, Sfântu Gheorghe și Crișan

Orașe: Brașov, Cluj – Napoca, și Timișoara

O tendință clară în comportamentul de consum este orientarea către confort și servicii superioare. Peste 65% dintre turiștii români au ales unități de cazare de 4 și 5 stele, preferând hotelurile care oferă un pachet complet de experiențe.

Pachetul pornește de la acces la facilități cu ape termale, zone de wellness și spa, până la programe de divertisment cu muzică live și activități dedicate copiilor. Durata medie a sejurului a rămas constantă la 3 nopți, atât pentru zona de litoral cât și pentru munte.

Minivacanța de Rusalii este momentul ideal pentru o escapadă în țară, oferind turiștilor șansa de a se relaxa înainte de aglomerația de vârf a verii. Pentru a veni în întâmpinarea acestei cereri, touroperatorul a lansat un catalog special dedicat Rusaliilor. Acesta reunește pachete turistice atractive și numeroase oferte de tip „last minute” în principalele stațiuni din România.

Oferte de Rusalii în România:

Mamaia: Hotel 3*,vedere laterală la mare, fără servicii de masă – 61 lei / persoană / noapte

Mamaia: Hotel 4*, vedere laterală la mare, cu servicii all inclusive – 304 lei / persoană / noapte

Eforie Nord: Hotel 3*,vedere către parc, fără servicii de masă – 47 lei / persoană / noapte

Venus : Hotel 4*,vedere către stațiune, cu servicii all inclusive – 436 lei / persoană / noapte

Sinaia : Hotel 4*,vedere către pădure, cu mic dejun inclus – 164 lei / persoană / noapte

Predeal: Hotel 4*,vedere către stațiune, cu mic dejun inclus – 248 lei / persoană / noapte

Poiana Brașov: Hotel 5*,vedere către stațiune, cu mic dejun inclus – 205 lei / persoană / noapte

Călmănești – Căciulata : Hotel 3*,vedere către stațiune, cu mic dejun inclus – 220 lei / persoană / noapte

Băile Felix : Hotel 3*,vedere către pădure, cu demipensiune – 299 lei / persoană / noapte

Băile Herculane: Hotel 4*,vedere către stațiune, cu demipensiune – 442 lei / persoană / noapte

Gura Humorului: Hotel 4*,vedere către parcare, cu mic dejun inclus – 212 lei / persoană / noapte

Borșa: Hotel 3*,vedere către pădure, fără servicii de masă – 113 lei / persoană / noapte

Bran: Hotel 4*,vedere către stațiune, cu mic dejun inclus – 249 lei / persoană / noapte

Cluj Napoca : Hotel 3*,vedere oraș, fără servicii de masă – 108 lei / persoană / noapte

Timișoara: Hotel 3*,vedere către oraș, cu mic dejun inclus – 173 lei / persoană / noapte

Sulina: Hotel 3*,vedere către oraș, cu mic dejun inclus – 154 lei / persoană / noapte

Crișan: Hotel 5*,vedere către canal, cu mic dejun inclus – 196 lei / persoană / noapte.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel: „Operatorii din turism, agențiile și hotelurile încearcă să compenseze, prin oferte speciale, dificultățile prin care trec. S-au lansat oferte în care familiile beneficiază de gratuități pentru cei mici, iar unele pachetele turistice sunt completate cu servicii suplimentare. Există si oferte de tip «plătești 3 și stai 4 nopți» sau alte reduceri last minute.

Mulți turiști aleg și zonele de munte sau destinații în zonele de deal și vie din Prahova sau Buzău, unde sunt organizate tabere, festivaluri și activități în aer liber.

În acest moment, gradul de ocupare pentru vacanța care urmează e dificil de estimat, deoarece deciziile de rezervare se iau în ultimele zile și depind atât de prognoza meteo, cât și de resursele financiare disponibile. Pe ultima sută de metri, mulți români apelează inclusiv la carduri de cumpărături cu plata în rate, pentru a-și putea achiziționa vacanțele dorite”.

În perioada 29 mai – 1 iunie, Stațiunea Mamaia devine unul dintre cele mai animate puncte de pe litoral, odată cu seria de concerte „Mamma Mia! Showtime”, organizată în Piațeta Cazino. Timp de patru seri, publicul se va bucura de show-uri live cu artiști îndrăgiți români., într-un program care marchează simbolic debutul vacanțelor estivale. În anul în care Mamaia celebrează 120 de ani inspirați de Mare și Tradiție, evenimentele pun în valoare energia unei destinații aflate într-o continuă reinventare.

„Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești“ revine, între 29–31 mai, la Pavilionul Expozițional, de la intrarea în stațiunea Mamaia transformând Dobrogea într-un spațiu plin de arome, ritm și tradiții. Timp de trei zile, vizitatorii se bucură de preparate pescărești autentice, spectacole folclorice, momente dedicate comunităților locale, activități pentru copii și demonstrații ale meșteșugarilor populari.

„Sănătate, Brașov!” devine, între 28 mai și 1 iunie, un adevărat festival al mișcării, unde sălile și cluburile sportive din oraș își unesc forțele pentru a transforma spațiul verde într-o scenă plină de energie și un vibe care prinde imediat. Timp de cinci zile, brașovenii dar și turiștii sunt invitați să respire sănătate și bucurie prin evenimente dedicate adulților și celor mici, totul într-o atmosferă relaxată, cu intrare liberă și mult chef de viață.

„Electroruga de Buzad” aduce, între 29 și 31 mai, o nouă ediție în care satul bănățean devine spațiul unde tradiția și energia contemporană se întâlnesc și unde: casele de pământ vibrează pe bass. . Trei zile cu muzică electronică, alternative și balkan, Outdoor Cinema, drumeții, biciclete, gastronomie locală, ateliere și camping, o experiență autentică, intensă, care păstrează esența satului și o rescrie în prezent.

„Festivalul Filmului European 2026″ sărbătorește 30 de ani de cinema fără margini și aduce la Tulcea, între 30 mai și 1 iunie, o selecție de filme care explorează libertatea creativă în toate formele ei. La Teatrul Jean Bart, publicul poate vedea titluri diverse, un program compact, care vorbește despre un cinema deschis, curajos și fără limite.