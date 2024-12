DERTOUR lansează pachetul „Post alegeri detox”, cu oferte last-minute pentru sărbătorile de iarnă în țări precum Thailanda, Republica Dominicană, Dubai, Oman, Turcia sau Emiratele Arabe Unite (Ras Al Khaimah).

Dintre acestea, Salalah (Oman) este destinația vândută în exclusivitate de acest turoperator, divizia de turism a grupului german Rewe.

Prețurile pornesc de la 449 de euro de persoană.

„După un final de an dominat de cel mai agitat scrutin electoral din România post-decembristă și de anularea alegerilor, o situație fără precedent pe plan local, turoperatorul a pregătit un pachet dedicat celor care vor să ia o pauză de la stresul ultimelor săptămâni și să se relaxeze în destinații exotice”, se arată în comunicatul transmis redacției.

Oferte cu plecări începând din 19 decembrie

Pachetul “Post alegeri detox” include o ofertă cu plecare de pe 19 decembrie, pentru cei care se decid rapid și sunt gata oricând să ia avionul către una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din lume, Thailanda. Astfel, oferta include 7 nopți de cazare cu mic dejun inclus și zbor charter direct, iar tariful începe de 999 euro de persoană.

Pentru cei care preferă să se deconecteze pe unele dintre cele mai reunumite plaje din Caraibe, Republica Dominicană reprezintă o soluție avantajoasă. Oferta disponibilă în pachetul nou lansat are plecarea pe data de 21 decembrie și cuprinde 8 nopți la hoteluri All Inclusive, cu zbor charter direct, și prețuri care pornesc de 1.099 de euro de persoană.

Una dintre cele mai convenabile destinații, din punct de vedere financiar, este Dubai, unde cazarea pentru 7 nopți, cu mic dejun inclus, pleacă de la 499 de euro/ persoană, cu zbor din Cluj Napoca, și de la 677 de euro/ persoană, pentru cei care preferă să zboare de pe aeroportul din Timișoara.

O altă ofertă tentantă de sărbători este un sejur în Antalya, cu plecare din mai multe orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Craiova, unde tarifele pornesc la 449 euro/persoană pentru 7 nopți cu All Inclusive. Pachetul include atât zborul, cât si cazarea.

Regatul Oman, destinație din ce în ce mai căutată de români în ultimii ani, se regăsește la rândul său în pachetul „Post alegeri detox”. Situat în Peninsula Arabă, Omanul este cunoscut pentru temperaturile sale plăcute pe tot parcursul anului.

Oferta include 7 nopți de cazare în Salalah, capitala regatului, în regim Soft All Inclusive (fără băuturi alcoolice), cu zbor charter și prețuri care pornesc de la 799 de euro/ persoană. Salalah se află la doar 6 ore de zbor de România, iar turiștii se pot bucura aici, în plină iarnă, de soare, 28 de grade Celsius (afară și în apă) și plaje late, cu nisip fin, ideale pentru a evada din cotidian.

O destinație cu zbor charter direct operat pentru prima dată în 2024, de către DERTOUR, este Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite) la doar 4,5 ore de zbor din România, cu hoteluri care fac parte din marile lanțuri internaționale precum Radisson, Rixos, Movenpick, Hilton și Anantara. Aici, cei care doresc să se decupleze de agitația post-electorală vor putea beneficia de cazare în regim All Inclusive, pentru 7 nopți, cu zbor charter și tarife care încep de la 699 euro/ persoană.

„Finalul lui 2024 a fost agitat pentru noi toți și ne-am dorit să venim cu o ofertă adaptată contextului. Am simțit că mulți români își doresc să ia o pauză de la agitație și toată avalanșa de știri și să își încarce bateriile pentru 2025. Așadar, am gândit un pachet în care am încorporat câteva dintre cele mai avantajoase oferte pe care le avem, în destinații îndepărtate și însorite, care să asigure acel moment de respiro de care consider că avem atât de mult nevoie în această perioadă. Este un moment bun, chiar și pe ultima sută de metri, de a rezerva o vacanță binemeritată, de altfel. Să intrăm în 2025 cu amintiri din vacanță, și nu cu agitația ultimelor săptămâni!”, a declarat Cosmin Marinof, CEO DERTOUR România.

Printre ofertele incluse în pachet se regăsesc atât destinații exotice precum Thailanda și Republica Dominicană, către care DERTOUR operează zboruri directe, fără escală, cât și Salalah (Oman), destinație pe care turoperatorul o are în exclusivitate, în portofoliu.

Detalii complete despre ofertele din pachetul “Post alegeri detox” și noutățile puse la dispoziție de companie pot fi găsite pe www.dertour.ro sau în agențiile DERTOUR din toată țara.