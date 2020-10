DERTOUR: Pandemia reduce cu 25% tarifele de Revelion pentru Turcia si Egipt

Dertour a lansat deja chartere pentru Crăciun și Revelion în Antalya (Turcia) și Hurghada (Egipt). Un sejur de cinci nopți în Antalya, de Crăciun sau Revelion, la hoteluri de 4-5 stele all inclusive, costă de la 417 de euro de persoană. O vacanță de șapte nopți în Hurghada, tot la hoteluri de 4-5 stele all inclusive, poate fi achiziționată cu prețuri începând de la 529 de euro.

DERTOUR pregătește pachete de Crăciun și Revelion și în alte destinații, printre care Tanzania – Zanzibar, Maldive, Emiratele Arabe Unite – Dubai.

Anul trecut, destinațiile favorite ale românilor care au plecat prin DERTOUR în vacanță au fost Thailanda, Dubai, Maldive, Zanzibar, Republica Dominicană, precum si destinații mai apropiate, printre care Bulgaria, Spania, Italia, Egipt și Turcia.

„Până acum, autoritățile ne-au spus că <<a călători>> egal <<răspândirea virusului>>, dar nu călătoria în sine a transmis virusul, ci lipsa măsurilor în timpul călătoriei și după ce ajungi la destinație, măsuri pe care acum le respectă toți turiștii (mască, spălat pe mâini, distanță). Care e diferența între a trăi într-un oraș din România sau a merge într-o vacanță într-o altă țară (să zicem Grecia, Dubai, Dominicană, Franța, Italia etc)? Măsurile anti Covid (spalat pe maini, distantare, masca) le luăm cu noi oriunde. Între timp, însă, IATA a anuntat că <<sunt aceleași șanse între a lua coronavirus din avion și a fi lovit de un fulger>>“, a adăugat Marinof.

Despre DER Touristik Group

DER Touristik Group, parte a grupului Rewe, este unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii și a generat un venit total de 6,7 milioane de euro în 2018. Are o echipă de 10.500 de persoane în 16 țări europene. În fiecare an, 9,9 milioane de turiști aleg vacanțele organizate de unul dintre turoperatorii și specialiștii Grupului: Dertour și ITS în Germania; Kuoni & Helvetic Tours; Exim Tours și Kartago Tours în Europa de Est; Apollo în Scandinavia; precum și Kuoni în Marea Britanie și Franța.

Rețeaua numără aproximativ 2.800 de agenții de turism – incluzând liderul de piață din Germania DER Reisebüro – și vânzări online. DER Touristik Group încorporează cinci branduri hoteliere, un furnizor de servicii de călătorie, o companie aeriană și DMC cu 61 de birouri în 26 de locații.