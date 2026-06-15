Destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele cu avionul în vara lui 2026

Destinațiile care atrag cei mai mulți turiști români în această vară sunt Grecia, pe locul 1, urmată de Sardinia (Olbia) și Mallorca, potrivit unei analize realizate de AnimaWings.

Cele mai multe rezervări pentru sezonul estival 2026 au fost înregistrate către Creta, Rhodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia. Aceste insule continuă să atragă turiști prin combinația dintre plaje, infrastructură turistică dezvoltată și accesul facil prin zboruri directe.

În același timp, conform AnimaWings, Salonic se numără printre destinațiile cu cea mai bună evoluție în acest sezon. Aceasta, pe fondul interesului crescut pentru vacanțele în nordul Greciei și al accesului facil către Riviera Olimpului și Halkidiki, cu numeroase opţiuni de cazare pentru toate buzunarele.

AnimaWings a lansat, recent, zboruri directe către Salonic din Cluj-Napoca și Iași, oferind turiștilor din regiune o alternativă rapidă pentru vacanțele din Grecia continentală.

După Grecia, o cerere în creştere este înregistrată pentru Sardinia (Olbia) și Mallorca, două destinații care atrag tot mai mulți turiști români interesați de vacanțe și experiențe premium.

București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași se află în topul orașelor cu aeroporturi din România, de unde zboară cei mai mulți turiști către destinațiile de vacanță operate de AnimaWings în sezonul estival 2026. În același timp, compania observă o creștere constantă a cererii din aeroporturile regionale, în special din Sibiu, Brașov, Craiova și Suceava.

Printre destinațiile care au înregistrat cele mai bune rezultate se numără Sardinia, operată din Cluj-Napoca și Timișoara, Salonic, cu zboruri din Cluj-Napoca și Iași, Kefalonia din Timișoara, Mallorca din Iași, precum și Creta, disponibilă din Sibiu și Suceava.

Vacanța de o săptămână rămâne în top

Deși cele mai multe rezervări au fost realizate în perioada campaniilor Early Booking, compania observă în continuare un interes ridicat pentru rezervările efectuate în mai și iunie. În aceste luni, turiștii beneficiază încă de numeroase opțiuni de călătorie către principalele destinații estivale.

Potrivit datelor AnimaWings, turiștii au profitat de tarifele mai avantajoase și de disponibilitatea ridicată a locurilor, în special în cazul familiilor și al grupurilor care călătoresc împreună. Compania a observat însă și un nou val de rezervări în perioada mai – început de iunie, comportament similar cu cel înregistrat în sezoanele precedente.

Datele AnimaWings arată că valoarea medie a unui bilet de avion rezervat din timp, pentru zboruri turistice de vară este de cca. 150-220 euro/persoană tur-retur. Pentru rezervările last minute, biletul de avion ajunge la o medie de aproximativ 250 de euro per pasager tur-retur, diferențele fiind influențate de destinație, perioada călătoriei și momentul efectuării rezervării.

Sejurul de 7 nopți continuă să fie alegerea dominantă pentru majoritatea destinațiilor de vacanță operate de AnimaWings. Totodată, compania observă o creștere a interesului pentru vacanțele de 10 și 14 nopți, în special în cazul familiilor și al destinațiilor insulare precum Creta, Rhodos și Zakynthos.

Cele mai multe rezervări realizate prin AnimaWings sunt pentru două persoane, iar pe următoarele locuri se află familiile formate din trei și patru persoane, categorie aflată în continuă creștere. Compania observă, de asemenea, un interes tot mai mare din partea grupurilor de prieteni, în special pentru destinații precum Sardinia, Ibiza și Mallorca.

Toate zborurile sunt operate cu aeronave moderne Airbus, recent intrate în flota AnimaWings, în configurație full economy.

Pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Premium Economy și Economy Class. Toate biletele includ alegerea gratuită a locului, bagaj de cabină și obiect personal, precum și check-in gratuit online sau în aeroport.

În plus, pasagerii pot opta pentru servicii suplimentare premium, inclusiv catering cald la bord, disponibil atât individual, cât și în pachete all inclusive care includ băuturi și gustări.

Rețeaua de zboruri regulate AnimaWings acoperă curse interne între București și Cluj Napoca, Timișoara, Iași, Oradea dar și destinații importante europene precum Paris, Geneva, Milano, München, Londra, Istanbul, Stockholm, Praga, Atena, Viena, Frankfurt, Copenhaga, Rotterdam din București, Cluj-Napoca sau Timișoara