Disney aduce magia lui „Aladdin” la Sala Palatului: Film, orchestră live și artiști români în rolurile personajelor

Pe 10 octombrie începând cu ora 18:30, publicul va trăi magia poveștii „Aladdin” într-un format unic la Sala Palatului, potrivit organizatorilor.

Filmul original Disney va fi proiectat integral, dublat în limba română, pe un ecran LED de mari dimensiuni, în timp ce Orchestra Simfonică Valahia, formată din 52 de muzicieni, sub bageta dirijorului Andrei Ștefan Racu, va interpreta live legendara coloană sonoră semnată de Alan Menken, laureată cu Oscar, Golden Globe și Grammy.

Timp de aproape două ore, pe scena Sălii Palatului vor evolua Armand Calotă (Genie – Duhul), Ana Cebotari (Jasmine), Silvian Vâlcu (Aladdin) și Lucian Ghimiși (povestitorul), într-un spectacol complet, unde filmul, muzica și interpretarea live se împletesc într-o experiență cinematografică rar întâlnită în România.

Spectacolul durează aproximativ 120 de minute, incluzând o pauză de 20 de minute, și este potrivit pentru întreaga familie — de la copii curioși la părinți entuziaști și bunici nostalgici.

Biletele pentru Disney – Aladdin in Concert Live to Film sunt încă disponibile pe iabilet.ro,

și pot fi achiziționate la prețuri reduse în cadrul ofertei „Back to School”.

Evenimentul face parte din turneul internațional Disney Concerts, care aduce pe scenele

lumii cele mai iubite povești animate în interpretări live de excepție.