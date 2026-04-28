Două treimi dintre angajați se tem de supradependența de AI la job (sondaj)

Două treimi (aproape 66% ) dintre angajați se tem de supradependența de inteligență artificială (AI) la job, potrivit unui sondaj realizat de Genesis Property. Aceasta, în ciuda faptului că peste 48% dintre respondenți văd AI-ul ca pe un instrument extrem de util, care le simplifică munca.

Însă 56% cred că tehnologia riscă să dezumanizeze munca, iar 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun inclusiv că le creează anxietate când vine vorba de siguranța jobului pe termen lung.

Există zone clar delimitate în care angajații consideră că inteligența artificială nu ar trebui să intervină deloc, mai ales atunci când sunt implicate dimensiuni umane ale muncii. Astfel, 62% consideră că AI-ul nu ar trebui folosit pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri.

Peste jumătate dintre respondenți (53,6%) nu sunt de acord cu utilizarea AI-ului în evaluarea emoțiilor, motivației sau stării psihologice. În același timp, peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umane.

Alți 29,6% indică leadershipul și asumarea responsabilității ca fiind domenii în care decizia și discernământul nu pot fi delegate tehnologiei, ceea ce subliniază nevoia de echilibru între automatizare și componenta umană.

Tehnologia contribuie la creșterea productivității, prin automatizarea sarcinilor repetitive (53%), analiza rapidă a datelor (40%) și susținerea activităților creative (28%). Totuși, tot mai mulți angajați consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Angajații nu își doresc mai puțină tehnologie, ci o experiență de lucru mai echilibrată.

Astfel, aproape 55% dintre respondenții la sondajul Genesis Property consideră că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu elemente care îi ajută să se deconecteze. Acestea pornesc de la zone de relaxare și spații pentru conexiune cu echipa, până la birouri în aer liber sau interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată, plante și alte elemente naturale.

În același timp, pentru a evita suprasolicitarea digitală, 34% dintre respondenți spun că este nevoie de zone dedicate colaborării și interacțiunii umane fără tehnologie.

„Observăm o schimbare importantă de perspectivă: oamenii nu resping tehnologia, dar nici nu o mai acceptă fără limite. AI-ul este binevenit acolo unde simplifică munca, dar devine o sursă de disconfort atunci când elimină complet componenta umană sau este perceput ca instrument de control.

În realitate, dincolo de adopția tehnologică, angajații caută un echilibru între inovație și responsabilitate și au nevoie la birou atât de instrumente care să îi ajute să fie mai eficienți, cât și de spații unde să se deconecteze și să interacționeze cu colegii”, explică Elena Panait, head of Leasing & ComYunitY la Genesis Property.

Tensiunea dintre tehnologie și nevoia de „uman” începe să redefinească și modul în care angajații vor să arate biroul unde lucrează. Trecerea de la digitalizare sau automatizare la o experiență completă de lucru care menține echilibrul între componenta tehnologică și cea umană.

Astfel, conceptul de „smart office” nu înseamnă doar mai multă tehnologie, ci tehnologie mai discretă. Astfel, 37,3% dintre angajați spun că vor un mediu care crește eficiența, dar păstrează deciziile în zona umană, iar 35,2% își doresc un spațiu în care tehnologia este aproape invizibilă, mai arată datele sondajului Genesis Property.

Nu în ultimul rând, 31,4% dintre respondenți își doresc un birou care se adaptează diferitelor nevoi de lucru, de la focus la colaborare sau regenerare, ceea ce subliniază așteptarea unui mediu flexibil, echilibrat și centrat pe experiența angajatului.

În ceea ce privește tehnologiile folosite, anumite tipuri de instrumente sunt percepute ca intruzive și generează anxietate. Peste jumătate dintre respondenți (50,8%) indică sistemele de monitorizare a activității drept principal factor de disconfort.

Totodată, 42,9% sunt îngrijorați de evaluările automatizate ale performanței, fără filtru uman. În acest context, biroul viitorului devine un spațiu hibrid, în care tehnologia și componenta umană coexistă, dar nu se anulează reciproc.

Zonele de lucru nu mai sunt gândite doar pentru productivitate, ci și pentru echilibru, de la spații digitale eficiente, până la zone deconectate, dedicate concentrării sau interacțiunii reale.

În acest context, în care așteptările angajaților evoluează rapid, dezvoltatorii de spații de birouri sunt nevoiți să regândească modul în care proiectează mediile de lucru. Genesis Property nu dezvoltă doar clădiri de birouri, ci creează ecosisteme de lucru gândite să susțină atât evoluția profesională, cât și echilibrul personal al angajaților.

YUNITY Park, campusul de birouri fondat de Liviu Tudor, reflectă aceste direcții prin integrarea unor spații verzi ample, zone de relaxare și facilități orientate spre starea de bine. Proiectul se află în prezent în cea de-a treia etapă de dezvoltare, cu o investiție totală de 50 de milioane de euro.

Sondajul Genesis Property despre modul de lucru și așteptările profesionale ale angajaților în 2026 a fost desfășurat online la începutul acestui an, pe un eșantion total de 1.146 utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbați, 76% sunt angajați fără funcții de conducere, iar aproape 33% au un venit net de peste 6.000 de lei.