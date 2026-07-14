După 21 de ani de televiziune, Mihai Jurca se alătură NOZOMI Travel Society ca tour leader

La 44 de ani, Mihai Jurca a decis să înceapă un nou capitol profesional și să transforme pasiunea sa de lungă durată pentru călătorii într-o activitate principală.

Cunoscut și pentru blogul său de travel, dezvoltat de-a lungul mai multor ani, acesta a vizitat numeroase destinații și a publicat constant recomandări, itinerare și experiențe din călătoriile sale.

Primele programe în care turiștii vor putea călători alături de Mihai Jurca sunt:

Coreea de Sud și Japonia, în toamna acestui an;

Maroc, în perioada Revelionului;

India, în februarie 2027;

Japonia, în martie 2027, în timpul sezonului Sakura, când înfloresc cireșii.

În limba japoneză, „Nozomi” înseamnă „speranță”, „aspirație” sau „vis”.

„Mă bucur foarte mult că Mihai a ales să înceapă această nouă etapă alături de NOZOMI. Ne cunoaștem de mulți ani, știu cât de mult iubește călătoriile, cât de atent este la detalii și cât de natural comunică în general oamenii. Un tour leader bun nu este doar persoana care coordonează programul, ci omul care aduce grupul împreună, spune poveștile locurilor și contribuie la atmosfera întregii călătorii”, declară Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society.

După ultimul jurnal și ultima rubrică meteo prezentate la televiziune, Mihai Jurca a anunțat public că dorește să dedice următoarea etapă a vieții sale celeilalte mari pasiuni pe care o are: călătoriile.

„După 21 de ani de televiziune, simt că a venit momentul să trăiesc diferit următorii ani și să urmez pe deplin pasiunea mea pentru călătorii. (…) Vom descoperi împreună destinații extraordinare, vom povesti și vom încerca să transformăm fiecare călătorie într-o amintire care să rămână mult timp alături de turiști. Drumul spre televiziune va fi înlocuit de drumul spre aeroport, iar entuziasmul rămâne același”, spune Mihai Jurca, tour leader NOZOMI Travel Society.

Programele complete ale călătoriilor însoțite de Mihai Jurca, datele de plecare și condițiile de rezervare vor fi disponibile pe www.NOZOMI.travel.

NOZOMI Travel Society a fost lansată oficial în luna iunie 2026 și dezvoltă programe proprii în Asia, Africa, America de Sud, Oceania, Orientul Mijlociu și alte regiuni ale lumii, combinând itinerare atent construite, servicii selecționate și însoțitori de grup cu experiență.