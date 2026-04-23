EasyPay digitalizează recepția în clinicile din România, cu o investiție de peste 500.000 de euro, în 2026. Recepția digitală self-service elimină cozile, scade timpul de așteptare și reduce costurile operaționale cu până la 30%, porivit unui comunicat.

EasyPay, unul dintre cei mai importanți furnizori de terminale și servicii self-service pe plan local, cu operațiuni în 28 de țări, lansează o soluție inovatoare de recepție digitală pentru clinici medicale, cu o investiție totală preconizată să depășească jumătate de milion de euro în 2026. Recepția digitală preia sarcinile administrative repetitive de recepție și transformă experiența pacienților într-un proces rapid, digital, fără cozi.

Soluția EasyPay automatizează procesele de check-in, programare și plată pentru pacienți, reducând cu până la 55% timpul de așteptare al acestora în recepție și oferindu-le posibilitatea să gestioneze, simplu și rapid, interacțiunea cu clinica, într-un proces care durează, în medie, mai puțin de 3 minute.

În același timp, recepția digitală eficientizează semnificativ activitățile de recepție ale clinicilor medicale. Concret, soluția reduce volumul activităților administrative din recepție cu până la 60%, elimină erorile legate de plăți și preluarea datelor pacienților și optimizează costurile operaționale cu până la 30%.