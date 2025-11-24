În sezonul în care în România se livrează un număr record de colete, eAWB – marketplace de servicii de curierat, lansează o aplicație mobilă creată cu AI, pentru a ajuta comercianții să facă față cererii mari din această perioadă.

Aplicația mobilă eAWB este disponibilă atât pentru Android, cât și iOS și face expedierea unui colet sau plic mai rapidă ca o comandă de mâncare: sub 2 minute.

Lansarea aplicației mobile reprezintă o continuare firească a strategiei de digitalizare a procesului de expediere și de acces la servicii logistice integrate, printr-un instrument simplu de utilizat și accesibil rapid, de pe telefon. eAWB a pregătit, de altfel, o întreagă suită de noutăți pe care le va anunța în perioada 24 noiembrie – 4 decembrie.

Prin intermediul noii aplicații, companiile din orice domeniu și magazinele online pot trimite colete cu produsele comandate de clienți sau cadourile de sărbători în doar câteva minute, generând AWB-ul direct din telefon și alegând curierul preferat, la prețuri deja negociate. Iar pentru cei care vor să revină la tradiții, clasicele felicitări de Crăciun pot fi expediate în timp util, tot prin aplicația mobilă eAWB.

Aplicația oferă utilizatorilor acces direct la funcționalitățile complete ale platformei într-o versiune optimizată pentru mobil. Comercianții și expeditorii pot gestiona rapid și centralizat expedierile, având acces la toți curierii integrați în marketplace și la o rețea națională de lockere cu peste 8.000 de puncte de livrare.

Aplicația permite plasarea comenzilor, programarea automată a ridicărilor, notificarea automată la schimbarea statusului expediției, gestionarea comenzilor direct din telefon și, pentru anumite categorii de clienți, facturarea la termen.

Pentru utilizatorii care au nevoie de asistență în procesul de expediere, roboțica AI DANA răspunde la întrebări și în aplicația mobilă.

„Lansarea aplicației mobile este parte din strategia noastră de investiții continue în tehnologie. După dezvoltarea noii platforme bazate pe inteligență artificială și introducerea DANA, primul asistent AI dedicat gestionării automate a solicitărilor clienților, era firesc să extindem accesul și pe dispozitive mobile. Oferim acum utilizatorilor un instrument rapid și accesibil, care reduce timpul de procesare și permite administrarea expedierilor de oriunde. În acest moment 42% dintre comenzile pe eAWB sunt de pe mobil, dar ne-am propus să ajungem la o pondere de 60-70% în următorul an pentru că este atât de ușor acum să expediezi un colet sau un plic cu eAWB, de pe telefon ”, a declarat Radu Meteș, CEO și co-fondator eAWB.

În 2024, traficul de colete din România a crescut cu 27%, ajungând la 335 milioane de trimiteri, aproximativ 18 colete pe locuitor pe an. Veniturile generate doar din segmentul de coletărie s-au ridicat la aproximativ 5 miliarde lei. Pentru prima dată, traficul de colete a depășit traficul de corespondență, conform datelor ANCOM.

Investițiile în furnizarea de servicii poștale au depășit 500 milioane lei, în principal prin extinderea rețelelor de automate, care au ajuns la peste 8.200 de sisteme instalate la nivel național.

Vârful comenzilor online are loc în perioada Black Friday – Crăciun, cu creșteri semnificative ale volumelor procesate de magazine și curieri. La nivel european, datele disponibile arată tendințe similare, cu vârfuri de activitate în lunile noiembrie și decembrie.

Despre eAWB

Lansată în 2024, eAWB este un marketplace de curierat care facilitează expedierea coletelor în toată țara. Prin colaborările strânse cu cei mai mari curieri și utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială, oferă utilizatorilor posibilitatea de a compara rapid prețuri și servicii într-un singur loc. Cu o rată de preluare la timp de 95% și o echipă dedicată de asistență clienți, platforma asigură livrări rapide și eficiente, adaptate tuturor nevoilor. eAWB simplifică procesul de expediere, eliminând necesitatea contractelor complicate și oferind prețuri competitive.