Egiptul, din ce în ce mai popular în sezonul rece: Turismul a crescut cu aproape 30%

În primele două luni de toamnă, numărul turiștilor internaționali care au mers în vacanță în Egipt a crescut cu aproape 30%, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor tur-operatorului Join UP!, prezent în 9 țări.

Astfel, aproape 100.000 de turiști au petrecut un sejur în seninul Egipt în septembrie și octombrie, din care peste 12.000 sunt români.

Potrivit datelor de piață ale tur-operatorului internațional Join UP!, turismul în țările calde crește, odată ce temperaturile din Europa scad.

În ceea ce îi privește pe români, deși vacanțele în sezonul rece sunt un trend în creștere de la an la an, ei călătoresc mai puțin iarna, spre deosebire de alte naționalități, astfel că mulți încă rămân să se încălzească „la gura sobei”, în loc de o plajă însorită.

Egiptul este o destinație din ce în ce mai populară și pentru români. De la începutul anului, aproape 50.000 de români au călătorit în Egipt, mai mult cu peste 10% față de anul trecut.

La numai 5 ore de zbor direct cu avionul, cu plecări din 4 orașe (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași) și prețuri imbatabile, Egiptul este o destinație exotică de vacanță perfectă în orice moment din an, fie toamnă, iarnă, primăvară sau vară.

Prețurile pentru o vacanță de 5 stele în Egipt în această iarnă pornesc de la 298 euro pentru 7 nopți, all inclusive.

La nivel mondial, an de an, Egiptul bate un record de turiști. Potrivit datelor publicate de autoritățile egiptene, peste 14 milioane de turişti din întreaga lume și-au făcut vacanța în Egipt anul trecut.

Tururi de oraș gratuite pentru turiștii români care călătoresc în Egipt

Special pentru a încuraja românii să descopere plăcerea călătoriilor iarna, tur-operatorul internațional Join UP! oferă gratuit tururi de oraș în Hurghada sau Sharm-el-Sheik pentru oricine cumpără o vacanță în acest sezon, din dorința de a sprijini turiștii să descopere mai îndeaproape istoria și cultura acestor orașe. De asemenea, turiștii vor beneficia de prețuri reduse la excursii, iar copiii de intrare liberă la excursie cu submarinul și la Dahab Discovery.

Turul gratuit de oraș în Hurghada cuprinde:

vizită la cea mai mare moschee și principala atracție a orașului, El Mina;

excursie la Palatul celor 1001 de nopți;

și o plimbare prin autenticul cartier El-Dahar, care oferă o atmosferă colorată, atât de specifică Egiptului.

Turul gratuit de oraș în Sharm El Sheikh cuprinde:

Plimbare în piața Mir, unde este situat monumentul cu același nume, intrat în Cartea Recordurilor;

Excursie la moscheea modernă El-Mustafa și la Biserica Ortodoxă Coptă;

Vizită la magazinul de arome Nefertiti, cu o selecție mare de uleiuri naturale, parfumuri orientale și ceaiuri;

Sesiune de shopping în Old Market;

În plus, turiștii au acces la prețuri reduse la excursii de moto-safari, excursii pe apă și diving și în Soho square.

Ce poți să vezi în Egipt

Sharm El Sheikh este cunoscut pentru plajele sale luxoase, apele calde ale Mării Roșii și o varietate mare de opțiuni de divertisment.

Hurghada este un oraș cu atmosferă vibrantă, cu viață de noapte, multe opțiuni pentru distracție și o vacanță de neuitat. Este un loc popular pentru iubitorii de scufundări și snorkeling, oferind acces la recife de corali uimitoare și o bogăție de viață marină.

El Gouna – cu clădirile sale elegante, podurile de piatră peste canale și arcele futuriste îndrăznețe – este primul oraș din Africa și regiunea arabă care a primit statutul de „Oraș Verde Global”. Orașul își propune să devină primul oraș zero-carbon din Africa. Peste 85% din deșeurile din El Gouna sunt reciclabile și reutilizabile.

Deșertul din apropierea orașelor permite aventuri cu jeepul, ATV-ul, safari pe cămile sau nopți petrecute sub cerul înstelat în stil beduin.

Piramidele din Giza, incluzând faimoasa Piramidă a lui Keops, sunt unele dintre cele mai impresionante structuri antice și simboluri ale Egiptului, construite acum peste 4.500 de ani ca morminte regale pentru faraoni, marcând apogeul arhitecturii și ingineriei egiptene.

La sud de acestea, în Valea Regilor de lângă Luxor, peste 60 de morminte săpate în stâncă găzduiesc odihna unor mari faraoni, inclusiv pe Tutankhamon, iar complexitatea picturilor și a hieroglifelor de pe pereți reflectă credințele egiptenilor antici despre viața de apoi.

Muzeul din Cairo, situat în Piața Tahrir, este cel mai vechi muzeu arheologic din Orientul Mijlociu, adunând aproximativ 120.000 de artefacte antice egiptene. Marele Muzeu Egiptean, evaluat la aproximativ 1 miliard de dolari și aflat în construcție din 2013, se așteaptă să devină cel mai mare muzeu din lume.

O excursie pe Nil este o experiență fascinantă care îți permite să explorezi frumusețea naturală a Egiptului, dar și să descoperi numeroase vestigii istorice și culturale de-a lungul malurilor sale. Multe croaziere încep din orașul Luxor și continuă spre sud, până la Aswan, oferind opriri la locuri emblematice, cum ar fi Templul din Karnak, Templul lui Hatshepsut și Templul lui Horus din Ed

Despre Join UP!

Join UP! România este un tur operator în plină dezvoltare, fondat în 2022. Acesta oferă pachete turistice care includ de obicei bilete de avion, cazare la hotel, transferuri și programe de excursii. Join UP! Romania este reprezentată de o echipă de 20 profesioniști locali și colaborează cu peste 1000 de agenții de turism și agenți din întreaga țară. Sediul companiei este situat în București.

Join UP! România operează sub brandul internațional de călătorii Join UP!, înființat în iunie 2010, și este unul dintre brandurile de top din Ucraina. Entitățile care operează sub marca Join UP! sunt de asemenea prezente în Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, România, Republica Cehă și Polonia, urmând și în Slovacia. Toate organizațiile care operează sub brandul internațional Join UP! sunt parteneri strategici ai companiei aeriene SkyUp.